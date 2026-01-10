Lietuvieši mums “uzkundzētos”?! Ļaudis spriež, kas notiktu, ja Baltijas valstis kļūtu par vienu valsti 0
Vai Baltijas valstis kādreiz varētu kļūt par vienotu valsti? Šāds jautājums sociālajos medijos raisījis interesantas atbildes, kurās netrūkst ne ironijas, ne skepses.
“Iedomājieties, ja Baltijas valstis apvienotos kā viena valsts ar vienu sistēmu. Tas tik būtu kaut kas,” vietnē “Threads” raksta Madara.
Tad nu komentētāji arī iedomājas un komentāru sadaļā ir izteikuši savas domas! Lai arī šis jautājums ir retorisks un, varētu pat teikt, fantāziju raisinošs, komentāros par šādu scenāriju izteikti interesanti viedokļi.
Piemēram, Jānis uzskata, ka lietuvieši mums “uzkundzētos” un uzspiestu savu valodu. Savukārt latvieši, kā labi latvieši, pārietu uz kaut kā ielauzītu lietuviešu valodu, lai kaimiņam būtu ērtāk. Tikmēr igauņi stāvētu maliņā un turpinātu draudzēties ar somiem.
Kāds cits komentētājs uzskata, ka “latvieši dzīvo normāli, igauņi ir nojugušies feminismā, woke murgi slīcina to tautu. Lietuvieši ir pārāk komercializējušies, pielūdz naudas Dievu. Latvieši kasās savā starpā, pīpē maliņā un kaut ko izdara – tas sanāk labi.” Viņaprāt, mūsu mentalitātes ir pārāk atšķirīgas, un lietuvieši apvienošanās gadījumā dominētu pār latviešiem un igauņiem.
Vienlaikus Rihards uzskata, ka mums visiem pietiktu, ja būtu vienota militārā alianse un kopīga starptautiskā valoda.
