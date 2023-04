Avārijas izraisīšanas brīdī Kaspars Sīlis ieņēma Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas patruļdienesta rotas inspektora amatu. 2022. gada 8. augustā viņš dienestu Valsts policijā beidzis. Foto: Paula Čurkste/LETA

Līgo nakts brauciens žvingulī: bijušais policists mēģināja aizbēgt no negadījuma vietas un ieslēdzās tualetē







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Daugavpils tiesa pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā par avārijas izraisīšanu, braucot alkohola reibumā, kā rezultātā jaunai sievietei nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, apsūdzēts nu jau bijušais Valsts policijas darbinieks Kaspars Sīlis.

Spriedums vēl nav stājies spēkā, bet diezin vai tiks pārsūdzēts, jo apsūdzētais savu vainu atzīst pilnībā, bet brīvības atņemšanas sods viņam piespriests nosacīti.

Vēl 30 gadu vecumu nesasniegušais bebrenietis Kaspars Sīlis vienā mirklī zaudēja ļoti daudz – gan veiksmīgu karjeru Valsts policijā un reizē arī darbu, gan reputāciju.

Ko ieguva vai iegūs? Kriminālu sodāmību, kā arī materiālus izdevumus par divām sasistām mašīnām un jaunai sievietei nodarītiem miesas bojājumiem. Tas viss tikai tāpēc, ka pagājušā gada vasarā puisis sēdās pie automašīnas stūres dzērumā.

Vainu atzīst

Kaspars Sīlis apsūdzēts par to, ka 2022. gada naktī uz 24. jūniju (kādu stundu pēc pusnakts) viņš, atrazdamies alkohola ietekmē (minimālā alkohola koncentrācija izelpā – 1,95 promiles), Augšdaugavas novada Beb­renes pagastā vadīja automašīnu “Ford Focus”.

Braucot caur pagasta centru, Sīlis nepareizi izvēlējies kustības ātrumu, netika galā ar automašīnas vadību, nobrauca no brauktuves pa labi un pilnā ātrumā ietriecās stāvlaukumā novietotas automašīnas “VAZ-21011” aizmugurējās puses labajā daļā.

Trieciena rezultātā vidējas smaguma pakāpes miesas bojājumus guva žiguļa pasažiere Kristīne, kura sēdēja pasažiera vietā – aizmugurējā sēdeklī.

Kaspars Sīlis vainu atzina, tādēļ lietā netika veikta pierādījumu pārbaude. Tiesas izmeklēšana kopā ar debatēm un apsūdzētā pēdējo vārdu prasīja mazāk par 40 minūtēm. Sēdē piedalījās arī cietusī – rīdziniece Kristīne.

Sieviete, kura, kā varēja saprast, bija ļoti cietusi un paredzēja, ka šā negadījuma sekas jutīs vēl arī nākotnē, kriminālprocesā bija pieteikusi mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma kompensāciju – 12 500 eiro.

Viņai gan vēl pirms sprieduma pasludināšanas tika izskaidrots, ka šajā krimināllietā tā no apsūdzētā netiks piedzīta. Cietušajai jāsagaida atlīdzība no apdrošināšanas kompānijas, kurā automašīnai “Ford Focus” bija iegādāta OCTA polise.

Ja atlīdzības apmērs viņu neapmierinās, Kristīne varēs vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret negadījuma izraisītāju.

Esot atvainojies feisbukā

Prokurors Einārs Rostovs, kurš šajā kriminālprocesā uztur valsts apsūdzību, savā debašu runā minēja, Kasparam Sīlim konstatējams viens viņa atbildību mīkstinošs apstāklis – apsūdzētais vaļsirdīgi atzīst savu vainu un nožēlo izdarīto. Atbildību pastiprinošu apstākļu neesot.

Prokurors lūdza viņu sodīt ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un sešiem mēnešiem, šo sodu nosakot nosacīti – ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem. Tāpat aicināja atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Apsūdzētais neizmantoja advokāta pakalpojumus, tāpēc ar debašu runu uzstājās pats. Viņš procesa dalībniekus informēja, ka cietušajai Kristīnei esot mēģinājis atvainoties, izmantojot sociālos tīklus, bet zināja teikt, ka sieviete viņa vēstuli nav izlasījusi. Tiesas sēdē Sīlis vēlreiz atvainojās Kristīnei par to, ka nodarījis kaitējumu viņas veselībai.

Limuzīns Jāņu nakts krāsā neremontējams

Apsūdzētais Sīlis savā debašu runā citstarp arī teica: “Par negodīgu es uzskatīju to, ka pēc noziedzīga nodarījuma es tiku izvilkts no automašīnas un man arī tika nodarīti miesas bojājumi. Burtiski pirms pāris dienām man bija zvans no Valsts policijas inspektores. Tiesu medicīnas ekspertīzē arī man bija noteikti vidēja smaguma miesas bojājumi.”

Tiesā tas, kā un kas nodarīja miesas bojājumus Sīlim, netika apspriests, arī prokurors Rostovs pēc sēdes izteicās, ka par kaut ko tādu dzirdējis pirmo reizi.

No Bebrenes pagasta iedzīvotājiem noskaidroju vairāk par šo Līgo nakts negadījumu. Kā izrādās, svinēt Jāņus Kasparam vienmēr bijis divkāršs iemesls, jo tad ir arī viņa dzimšanas diena. Automašīna “Ford Focus”, kurai puisis svētku naktī sēdās pie stūres, nemaz neesot bijusi viņa, jaunais vīrietis auto esot paņēmis, lai izmēģinātu, jo plānojis to pirkt.

Tas, ka policists pie stūres sēdies reibumā, vietējos, kuri viņa paradumus teicās labi zinot, nemaz neesot pārsteidzis.

Versija ir, ka no ceļa Kaspars varētu būt nobraucis tādēļ, ka pie stūres iemidzis. Stāvlaukums, kurā avarēja, esot privāts – tas ir tā kā pagalms pie dzīvojamās ēkas. Tieši pirms avārijas tur iebraukuši ciemiņi – rīdzinieki divās mašīnās, no kurām viena bija kā prototips slavenajam “limuzīnam Jāņu nakts krāsā” – balts un ar jāņuzālēm izpušķots žigulītis.

Ar retro braucamrīku bija atbraukuši pieci līgotāji, kuri nupat gribējuši izkāpt no mašīnas. To izdarīt viņi gan nepaspēja.

No ceļa nobraukušais “Ford Focus” pilnā ātrumā iedrāzās automašīnā “VAZ-21011”, kas pēc trieciena esot apgriezusies par 360 grādiem. Dažs žigulī sēdošais noturējās salonā, bet pāris cilvēku pēc inerces izlidoja ārā, tostarp arī Kristīne, kura cieta vissmagāk. Baltais limuzīns pēc tāda trieciena vairs neesot bijis remontējams.

Nelaime varēja būt arī daudz lielāka un pat traģiska, ja ņem vērā, cik cilvēku dzīvības vieglprātīgais dzērājšoferis apdraudēja.

Jāpiebilst, ka otrpus ceļam tobrīd notika bebreniešu Līgo svētku zaļumballe, tātad tikpat labi varēja ciest arī kādi gājēji.

Bēg un ieslēdzas tualetē

Tiesas zālē apsūdzētais savu vainu godprātīgi atzina, taču, kā izrādās, uzreiz pēc negadījuma viņa rīcība bijusi pat ļoti necienīga. Vispirms policists esot mēģinājis bēgt. Ar mašīnu ticis līdz veikalam, kas atrodas kādus 200 metrus uz priekšu, bet tad sadursmes rezultātā gūto bojājumu dēļ tai atteicis motors.

Dzērājam pakaļ dzinušies liecinieki, kuru šim notikumam esot bijis pietiekami daudz.

Jā, pie veikala Kaspars esot izrauts no mašīnas (kurai bija nostrādājuši visi drošības spilveni) un iekaustīts.

Beb­renieši to nenožēlojot, izteicās pat, ka kāviens varējis būt arī lielāks…

Pieminēšanas vērts ir arī policijas iecirknī notikušais incidents. Tur aizturētais Sīlis palūdzis atļauju apmeklēt labierīcības.

Tualetē viņš esot ieslēdzies un, kā izskatījies, gribējis tur nosēdēt tik ilgi, kamēr izvējosies alkohola reibums.

Policisti nekā citādi pie viņa klāt netika, kā vien uzlaužot durvis.

Tiesnesis soda bargāk

Jau tajā pašā dienā, kad 22. martā notika tiesas sēde, tiesnesis Ģirts Aizsils pasludināja spriedumu. Tiesnesis izrādījās pat vēl nedaudz bargāks par prokuroru, jo lēma sodīt bijušo policistu Kasparu Sīli ar brīvības atņemšanu nosacīti uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem, bet pārbaudes laiku noteica uz diviem gadiem un četriem mēnešiem. Bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām Sīlim būs jāiztiek piecus gadus.

Tiesnesis jau uzreiz bija sagatavojis pilno spriedumu. Ja neviens no lietas dalībniekiem to apelācijas kārtībā nepārsūdzēs Latgales apgabaltiesā, spriedums spēkā stāsies aprīļa sākumā.