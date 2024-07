Majors: “Rietumi nespēj tik daudz artilērijas Ukrainai iedot, cik ir krieviem to veco lūžņu!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs dalās informācijā: “Majors dažas dienas atpakaļ pastāstīja, ka Ziemeļkorejai ir 20 000 artilērijas iekārtu. Krievs šajā karā jau ir zaudējis 16 000. Cik ilgi tāda valsts, kā Krievija vispār varēs vilkt savas sarūsējušās trubas, ja iekārtas, uz kā ražot tās, vienkārši nav!”

Skatītājs uzskata, ka Tramps nav pārāk augstās domās par Krieviju, viņaprāt, ja Tramps kļūs par ASV prezidentu, tad tas būtu labi. Netiek aizmirsts arī Lielbritānijas bijušais premjers Boriss Džonsons.

Raidījuma skatītājs vārdus Krievijai nežēlo: “Viņi drīz vispār sāks sabrukt, tā sūdainā impērija!”

NBS majors Jānis Slaidiņš skaidro, ka tas ir labi, ka Džonsons tikās ar Trampu: “Džonsons ir kvēls Ukrainas atbalstītājs.”

Savukārt, runājot par krievu artilērijas sistēmām Slaidiņš min: “Te ir jautājums: cik daudz? Neviens jau īsti nav saskaitījis. Pieņēmums, ka viņu rīcībā ir ap 19000-20000 dažāda veida artilērijas stobru. Cik no tiem ir darba kārtībā? Cik no tiem var atjaunot? Pašlaik ir tā, ka krievi saņem no Ziemeļkorejas resursu, ar ko barot šo artilēriju, šos lādiņus.”

Pie šādas intensitātes, pieņemot, ka dienā izšauj 45 000, stobra nodilumi veidojas diezgan pamatīgi.

“Rietumi nespēj tik daudz artilērijas Ukrainai iedot, cik ir krieviem to veco lūžņu,” piebilst majors Jānis Slaidiņš.