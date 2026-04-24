VIDEO. “Labākajām bulciņām labākā reklāma!” Ļaudis sajūsmā par “Mārtiņa Beķerejas” publicēto; kadros atrasta arī slavenība 3
Nesen rakstījām par to, ka soctīklos vētru izraisījusi “Cēsu alus” reklāma – kāds rauca pieri, cits bija sajūsmā, vēl kāds atcerējās, ka tā ir sava veida atsauce uz reklāmu, kas izveidota pirms 20 gadiem. Šodien sociālajos tīklos uzmanības centrā ir “Mārtiņa Beķerejas” reklāma un šeit, blakus kādam skeptiķim, tomēr lielākā daļa sajūsmā lauž krēslus – tādu reklāmu neviens Latvijā nav redzējis!
Reklāma sastāv no daudziem īsiem kadriem, kas vizuāli atgādina kino cienīgu, nedaudz “holivudisku” estētiku. Komentāru sadaļā izvērsusies aktīva diskusija — viedokļi gan slavē, gan kritizē reklāmas pieeju.
Daļa komentētāju ir sajūsmā un reklāmu sauc par vienu no labākajām pēdējā laikā. Izskan atzinības, ka “labākajām bulciņām ir labākais mārketings”, kā arī vienkārši komplimenti — “izcili”, “šis ir labs”, “labi noķēruši trendu”. Kāds komentētājs pat norāda, ka šādu līmeni varētu būt veidojuši profesionāļi no aģentūras, minot “Penthaus” kā iespējamos autorus. Citiem reklāma šķiet vizuāli pievilcīga un moderna, radot sajūtu, ka vietējais zīmols spēj konkurēt ar starptautisku estētiku.
Tomēr ne visi ir tik pozitīvi noskaņoti. Kritiskākie komentāri norāda, ka reklāma šķiet “nokopēta no ASV reklāmām” un tajā izmantoti angliski elementi, kas ne visiem šķiet pamatoti vai oriģināli. Kāds komentētājs pat retoriski jautā: “Kas tur izcils?”, uzsverot, ka ideja nešķiet unikāla. Citi piebilst, ka reklāma vairāk atgādina filmu, nevis konditorejas produktu, un nespēj radīt tiešu asociāciju ar beķereju. Ir arī viedokļi, ka šāda pieeja neatbilst zīmola būtībai vai vismaz nav pietiekami “garšīga” savā komunikācijā.
Atsevišķi komentāri aiziet vēl tālāk no pašas reklāmas un pieskaras produktam — tiek minēts, ka bulciņas vairs neesot tādas kā agrāk. Tāpat netrūkst arī īsu, ironisku vai vienkārši lakonisku reakciju, piemēram, “Edmans”, “grigale” vai “Aaaamazing!”, kas vairāk atspoguļo kopējo noskaņu nekā argumentētu viedokli.
Kopumā komentāru sadaļa parāda tipisku sociālo tīklu dinamiku — spilgta reklāma nepaliek nepamanīta, bet vienlaikus izraisa dalītas reakcijas. Vieni novērtē drosmīgu, vizuāli izteiksmīgu pieeju un spēju “noķert trendu”, kamēr citi sagaida lielāku autentiskumu un ciešāku saikni ar pašu produktu. Skaidrs ir viens — šī reklāma ir panākusi galveno mērķi: par to runā.
Pilnu video vari atrast viņu sociālajos tīklos.