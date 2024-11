Foto: Shutterstock

Gaismā acīs redzami peldoši punktiņi, tīkliņi… Vai ir pamats satraukties? Ieteikt 1







Peldoši punktiņi, mušiņas un citi ķinķēziņi, kā arī zibeņošana acu priekšā ir signāls, ka laiks apmeklēt acu ārstu. Ne vienmēr tas liecina par nopietnu kaiti, taču reizēm problēma jārisina steidzami.

Reklāma Reklāma

Mušiņas, zirneklīši, tīkliņi, sniegpārsliņas, lietutiņš – kā tikai katrs raksturo savu redzes mānu. Pēc acu ārstes Žannas Kudiņas teiktā, ar šādu problēmu pie daktera nāk dažādu vecumu cilvēki, taču visvairāk mulsinošās vīzijas raksturīgas senioriem.

Visbiežāk peldošie plankumi traucē saulainā laikā, spilgtā gaismā, raugoties uz gaišu, vienkrāsainu fonu, piemēram, sniegu. Taču zibens šautras parasti parādās, mainoties apgaismojumam, piemēram, ieslēdzot telpā gaismu, jo acs zīlīte paplašinoties un sašaurinoties iekustina arī citas redzes orgāna daļas.

Stiklveida ķermenis noveco

Visbiežāk kaitinošās problēmas cēlonis meklējams acs centrālajā daļā, kur atrodas tīklenei cieši piegulošais stiklveida ķermenis, kas sastāv no nedaudz viskoza šķidruma. Bērnam piedzimstot tas ir dzidrs un caurspīdīgs. 90–98% stiklveida ķermeņa veido ūdens, pārējo daļu – kolagēns, kas, cilvēkam novecojot, sabrūk, un tā paliekas peld slēgtajā vidē. Ja tās ir tuvāk tīklenei, mušiņas saskatāmas skaidri, bet, ja atrodas pie lēcas, – ir izplūdušākas, skaidro Žanna Kudiņa.

Maisiņš ar viskozo šķidrumu laika gaitā pamazām sāk atslāņoties, izraisot sūdzības par mušiņām, zibeņiem vai sudrabotām kaskādēm. Pārmaiņas stiklveida ķermenī un tā atdalīšanās var kairināt arī tīkleni.

Šo parādību cēlonis mēdz būt arī stipra tuvredzība, kad acs ābolam ir izstiepta forma, galvas vai acs trauma, kad stiklveida ķermenis tiek satricināts.

Šādas sūdzības var rasties, ja acīs ir iekaisīgi procesi, vielmaiņas traucējumi, cukura diabēts vai imūndeficīts, asinsspiediena svārstības, ateroskleroze vai mugurkaula kakla daļas spondiloze.

Mušiņas var parādīties, ilgstoši strādājot pie datora, jo, skatoties vienā attālumā, darbojas tikai viena muskulatūras grupa, lēca nedaudz maina savu formu un pavelk stiklveida ķermeni uz priekšu, palielinot tā apvalka plīšanas iespēju. Raksturīgi, ka punktiņi ir kustīgi un pārvietojas, kustinot acis.

Ja šīs parādības ļoti kaitina, ieteicams apsēsties vai apgulties, aizvērt acis, kā arī paapļot tās uz augšu, leju, pa labi un kreisi – iespējams, traucēklis pazudīs no redzeslauka.

Reizēm peldoši plankumi parādās pēc kataraktas operācijas, jo iepriekš ar apduļķoto lēcu tos vienkārši nevarēja saskatīt.

Vai nāksies samierināties?

Lai arī nepatīkamo vīziju cēlonis var slēpties ne tikai acīs, vispirms būtu jāvēršas pie acu ārsta. Šajā gadījumā nepieciešama pilnvērtīga acu apskate ar zīlītes paplašināšanu. Ar ultraskaņas izmeklēšanu var precīzi konstatēt izmaiņu lokalizāciju un apmēru, noteikt, vai nepieciešama ārstēšana vai arī ar problēmu nāksies samierināties.

Reklāma Reklāma

Reizēm tikko parādījušās mušiņas izdodas aizgaiņāt ar kālija jodīda pilieniem, kas uzlabo vielmaiņu acīs. Bet, ja tās neliek mieru jau ilgu laiku, diez vai šādi izdosies panākt ievērojamu uzlabojumu. Ja redzes māna iemesls nav meklējams acīs, piemēram, ir spondiloze vai paaugstināts asinsspiediens, protams, vispirms jācenšas novērst to.

Ārstēšanā var izmantot lāzeru, saskaldot noslāņojumus sīkākās daļās, tomēr nav garantijas, ka traucējumi pazudīs no redzeslauka.

Ja stiklveida ķermenī radušās izteiktas izmaiņas, dažkārt veic sarežģītu un smagu operāciju – vitrektomiju, kuras laikā to atsūc un aizvieto ar īpašu sālsšķīdumu.

SVARĪGI

Pie acu ārsta nekavējoties jāsteidzas, ja pēkšņi parādās ļoti daudz peldošu apduļķojumu, ir zibeņošana vai acu priekšā nolaižas it kā aizkars, kas aizsedz daļu no redzeslauka. Šādi simptomi var liecināt par tīklenes atslāņošanos, kad prognozes atkarīgas no tā, cik ātri sākta ārstēšana.