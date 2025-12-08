Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”/Edmunds Vanags

Kas par to, ka jau decembris? Kamēr daži meklē Ziemassvētku eglīti, sēņotāji dodas pēc gailenēm 0

LA.LV
11:01, 8. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Un kas par to, ka jau decembris? Neraugoties uz to, ka faktiski iestājusies ziema, mežos vēl joprojām iespējams atrast kaut ko netipisku šai sezonai – gailenes.

Veselam
Ko nedrīkst lietot kopā ar kafiju: pētnieki izceļ piecus bīstamus pārtikas produktus
“Notiek kaut kas nepatīkams” – Polija izslēgta no miera sarunām Londonā
Veselam
Vakara ēdienkarte saldākam miegam: 8 pārtikas produkti, kas palīdzēs iemigt bez pūlēm
Lasīt citas ziņas

Sēņu vērotājs, kā sevi dēvē Edmunds Vanags, 7. decembrī sociālajā tīklā “X” dalījies ar fotogrāfijām, kurās redzams viņa gūtais loms – maisiņš gaileņu. Viņš piebilst, ka tās lasījis Ādažu novadā.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tas bijis tikai laika jautājums: Valmieras pagastā nosmok seniore – iedzīvotāji tajā redz pašvaldības atbildību
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
VIDEO. Atpūšas pirms lielā darba: izbēgušu ziemeļbriedi pamana staigājamies pa pludmali

Ielūkojoties sociālā tīkla “Facebook” grupā “Sēņu medniekiem”, redzams, ka viņš nebūt nav vienīgais, kurš šīs rudens sēnes atradis.

“Pēc pāris dienām varēs atkal lasīt gailenes. Kad šorīt dzirdēju laika ziņās, ka mežā vēl esot gailenes, nolēmu, ka jāpārbauda. Izrādās, nevis vēl ir, bet gan – jau ir. Mazas podziņas, kas tikai tagad izlīdušas, ja tāds laiks pieturēsies, gan jau paaugsies,” raksta viena no sēņotāju grupas dalībniecēm.

“Biju šodien [red. – pirms nedēļas] mežā…veselu litru gailenes salasīju, nedaudz apsalušas, slapjas, bet ir…” vēl kāda sēņotāja piebilst.

Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook” grupas “Sēņu mednieki”
Interesantie sēņu mednieku atradumi

Jau vēstījām, ka noturīgs sals un sniegs tuvākajās nedēļās nav gaidāms, un šā gada decembris Latvijā būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē, prognozē sinoptiķi.

Mēneša vidējā gaisa temperatūra varētu sasniegt +3 grādus. Līdzīgs siltums bija arī 2019. un 2015. gada decembrī, bet rekords pieder 2006. gadam, kad mēneša vidējā temperatūra bija +4,3 grādi. Norma jeb 1991. – 2020. gada vidējā gaisa temperatūra decembrī ir -1,1 grāds.

Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā gaidāma pat sešus grādus siltāka par normu, arī nākamnedēļ gaisa temperatūra saglabāsies vairākus grādus augstāka nekā ierasts, savukārt decembra beigās iespējams vēsāks laiks.

Tuvākajās dienās debesis klās mākoņi, palaikam līs, vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, piekrastē tas būs brāzmaināks, un gaisa temperatūra sasniegs +4..+9 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kas tāds tiek pārdots Centrāltirgū decembrī? Rīdzinieki pārsteigti par redzēto
FOTO. Gailenēm pilnas vannas, spaiņi, mašīnas, ledusskapji! Tāds gaileņu gads Latvijā sen nav pieredzēts
Receptes
Vai sēnes jau salasīji? Steidz pagatavot gailenes saldskābā aromātiskā marinādē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.