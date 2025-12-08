Kas par to, ka jau decembris? Kamēr daži meklē Ziemassvētku eglīti, sēņotāji dodas pēc gailenēm 0
Un kas par to, ka jau decembris? Neraugoties uz to, ka faktiski iestājusies ziema, mežos vēl joprojām iespējams atrast kaut ko netipisku šai sezonai – gailenes.
Sēņu vērotājs, kā sevi dēvē Edmunds Vanags, 7. decembrī sociālajā tīklā “X” dalījies ar fotogrāfijām, kurās redzams viņa gūtais loms – maisiņš gaileņu. Viņš piebilst, ka tās lasījis Ādažu novadā.
Sēņu vērotāju ziņas 07.12.25. pic.twitter.com/jrIG3moG2M
— Edmunds Vanags (@e_vanags) December 7, 2025
Ielūkojoties sociālā tīkla “Facebook” grupā “Sēņu medniekiem”, redzams, ka viņš nebūt nav vienīgais, kurš šīs rudens sēnes atradis.
“Pēc pāris dienām varēs atkal lasīt gailenes. Kad šorīt dzirdēju laika ziņās, ka mežā vēl esot gailenes, nolēmu, ka jāpārbauda. Izrādās, nevis vēl ir, bet gan – jau ir. Mazas podziņas, kas tikai tagad izlīdušas, ja tāds laiks pieturēsies, gan jau paaugsies,” raksta viena no sēņotāju grupas dalībniecēm.
“Biju šodien [red. – pirms nedēļas] mežā…veselu litru gailenes salasīju, nedaudz apsalušas, slapjas, bet ir…” vēl kāda sēņotāja piebilst.
Jau vēstījām, ka noturīgs sals un sniegs tuvākajās nedēļās nav gaidāms, un šā gada decembris Latvijā būs viens no siltākajiem novērojumu vēsturē, prognozē sinoptiķi.
Mēneša vidējā gaisa temperatūra varētu sasniegt +3 grādus. Līdzīgs siltums bija arī 2019. un 2015. gada decembrī, bet rekords pieder 2006. gadam, kad mēneša vidējā temperatūra bija +4,3 grādi. Norma jeb 1991. – 2020. gada vidējā gaisa temperatūra decembrī ir -1,1 grāds.
Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī nedēļa Latvijā gaidāma pat sešus grādus siltāka par normu, arī nākamnedēļ gaisa temperatūra saglabāsies vairākus grādus augstāka nekā ierasts, savukārt decembra beigās iespējams vēsāks laiks.
Tuvākajās dienās debesis klās mākoņi, palaikam līs, vējš galvenokārt mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, piekrastē tas būs brāzmaināks, un gaisa temperatūra sasniegs +4..+9 grādus.