“Man vienmēr ir licies…” Lauris Reiniks uzzinājis ko negaidītu par saviem senčiem 0
Mūziķis un TV personība Lauris Reiniks sociālajos tīklos “X” un “Instagram” dalījies ar faktu, kas, šķiet, pat viņu pašu mazliet pārsteidzis. Izrādās, labi zināmais mūziķis nav tīrs baltietis, vismaz pēc jaunākajiem DNS testu rezultātiem, ko sagatavojusi ģenealoģijas platforma “MyHeritage”.
Reiniks ierakstā raksta: “MyHeritage atjaunināja manus DNS rezultātus. Es vienmēr zināju, ka manī ir tas 1% no Dienvidiem… Vairs neesmu 100% baltietis.”
MyHeritage updated my DNA results. I always knew there was that 1% from somewhere South in me… 😎🌞 No more 100% Baltic. pic.twitter.com/pemQbgsj7p
Kā redzams Laura Reinika “MyHeritage” testa rezultātos, viņa izcelsmes karte ir diezgan krāsaina. Lielāko daļu jeb 86% veido Baltijas saknes, kas ietver Latviju, Lietuvu, Igauniju un daļēji arī Poliju, Vāciju un Sanktpēterburgu Krievijā. Papildus tam 13% viņa gēnu nāk no Austrumeiropas reģiona, bet vēl 1% no Balkāniem.
Kas ir “MyHeritage” un kā tas darbojas?
“MyHeritage” ir viena no pasaulē populārākajām ģenealoģijas un DNS analīžu platformām, kas ļauj cilvēkiem uzzināt savu etnisko izcelsmi un atrast radiniekus dažādās pasaules valstīs.
Lai to noskaidrotu, tiek veikts DNS tests – cilvēks nosūta siekalu paraugu, kas laboratorijā tiek analizēts, un rezultāti pēc tam tiek salīdzināti ar miljoniem citu DNS datu visā pasaulē.
Katram lietotājam tiek izveidots etniskās izcelsmes profils, kurā procentuāli norādīts, kādas tautības vai reģioni pārstāvēti viņa gēnos. Tā kā “MyHeritage” regulāri atjauno savus algoritmus un datubāzi, rezultāti ar laiku var mainīties vai kļūt precīzāki, kā tas noticis arī Reinika gadījumā.
DNS izcelsmes testi pēdējos gados kļuvuši par populāru aizraušanos arī Latvijā. Daudzi tos izmanto, lai uzzinātu vairāk par savu dzimtu, bet citi, lai vienkārši ielūkotos pagātnē un atklātu kaut ko interesantu par sevi.
Dažiem testi palīdzējuši atrast sen pazudušus radiniekus, citiem – atklāt pilnīgi negaidītas izcelsmes saknes.