#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attēlam ir ilustratīva nozīme
Attēlam ir ilustratīva nozīme
Foto: Pexels.com/Shutterstock/MI ģenerēts/LA.lv kolāža

Manipulē ar prātu un aprij dzīvus – noslēpumaina sēne pārvērš zirnekļus par “zombijiem”. Vai briesmas draud arī cilvēkiem? 0

LA.LV
18:36, 28. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Noslēpumains sēne, ko dēvē par Gibellula attenboroughii, pārvērš zirnekļus par īstiem “zombijiem”, pārņemot kontroli pār to uzvedību un pakāpeniski apēdot tos no iekšienes, raksta izdevums “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Vispirms sēnes sporas nonāk uz zirnekļa ķermeņa.

Pēc tam tās iekļūst zirnekļa iekšienē, lēnām apēdot orgānus un pārņemot kontroli pār tā uzvedību, jo īpaši mainot dopamīna līmeni smadzenēs.
CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā

Šīs ķīmiskās pārmaiņas liek zirneklim pamest savu tīklu un meklēt atklātas, parasti augstākas vietas, piemēram, griestus vai sienas, kur tas galu galā mirst.

Pēc nāves sēne izdala spēcīgu toksīnu, kas nogalina zirnekli, un antibiotikas, kas saglabā tā ķermeni no bojāšanās, pārvēršot to par mumificētu barību.

Pēc tam, kad sēne ir uzsūkusi visas zirnekļa uzturvielas, no tā ķermeņa izaug jauni augļķermeņi, kas izplata sporas, lai inficētu nākamos upurus.

Zinātnieki lēš, ka inficēts zirneklis var dzīvot līdz pat trim nedēļām.

Vai tas ir bīstami cilvēkiem?

Zinātnieki mierina sabiedrību un uzsver, ka cilvēkiem no šīs sēnes nav jābaidās. Lai šāds parazīts varētu pielāgoties cilvēkiem, būtu nepieciešama lēna evolūcija un pārmaiņas miljoniem gadu garumā.

Citiem vārdiem sakot, šāda iespēja ir gandrīz neiespējama, un stāsti par “zombiju sēni, kas apdraud cilvēci,” ir tikai zinātniskās fantastikas sižets.

Sēne pirmo reizi tika atklāta 2021. gadā Ziemeļīrijā, BBC dokumentālās filmas “Winterwatch” uzņemšanas laikā.

Kopš tā laika šie “zombiju” zirnekļi ir manīti arī citās valstīs, tostarp ASV, Apvienotajā Karalistē un Čehijā. Inficētie zirnekļi atrasti bēniņos, pagrabos, alās un dārzos.

Zinātnieki uzskata, ka pasaulē joprojām ir daudz neatklātu sēņu paveidu, un Gibellula attenboroughii ir viens no pārsteidzošākajiem atklājumiem.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.