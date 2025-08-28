Manipulē ar prātu un aprij dzīvus – noslēpumaina sēne pārvērš zirnekļus par “zombijiem”. Vai briesmas draud arī cilvēkiem? 0
Noslēpumains sēne, ko dēvē par Gibellula attenboroughii, pārvērš zirnekļus par īstiem “zombijiem”, pārņemot kontroli pār to uzvedību un pakāpeniski apēdot tos no iekšienes, raksta izdevums “Daily Mail”.
Vispirms sēnes sporas nonāk uz zirnekļa ķermeņa.
Šīs ķīmiskās pārmaiņas liek zirneklim pamest savu tīklu un meklēt atklātas, parasti augstākas vietas, piemēram, griestus vai sienas, kur tas galu galā mirst.
Pēc nāves sēne izdala spēcīgu toksīnu, kas nogalina zirnekli, un antibiotikas, kas saglabā tā ķermeni no bojāšanās, pārvēršot to par mumificētu barību.
Zinātnieki lēš, ka inficēts zirneklis var dzīvot līdz pat trim nedēļām.
Vai tas ir bīstami cilvēkiem?
Zinātnieki mierina sabiedrību un uzsver, ka cilvēkiem no šīs sēnes nav jābaidās. Lai šāds parazīts varētu pielāgoties cilvēkiem, būtu nepieciešama lēna evolūcija un pārmaiņas miljoniem gadu garumā.
Sēne pirmo reizi tika atklāta 2021. gadā Ziemeļīrijā, BBC dokumentālās filmas “Winterwatch” uzņemšanas laikā.
Kopš tā laika šie “zombiju” zirnekļi ir manīti arī citās valstīs, tostarp ASV, Apvienotajā Karalistē un Čehijā. Inficētie zirnekļi atrasti bēniņos, pagrabos, alās un dārzos.
Zinātnieki uzskata, ka pasaulē joprojām ir daudz neatklātu sēņu paveidu, un Gibellula attenboroughii ir viens no pārsteidzošākajiem atklājumiem.