Centrāltirgū vietējās ražas vietā matrjoškas un tek jumts – Rīgas domes opozīcija prasa “Rīgas namu” vadības atstādināšanu 0
Rīgas domes opozīcijas frakcija “Latvija pirmajā vietā” (LPV) ir iesnieguši pieprasījumu atstādināt SIA “Rīgas nami” vadību un Rīgas mēram Viesturam Kleinbergam (P) uzņemties atbildību par situāciju Rīgas centrāltirgū.
Kā aģentūru LETA informēja LPV frakcija, tās vērtējumā Rīgas centrāltirgus ir nepienācīgi un slikti pārvaldīts. Deputāti norāda, ka Rīgas centrāltirgus Sakņu paviljona atjaunošanā investēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro. Tas nesen atsācis darbu, bet tā vietā, lai tirgotu vietējo lauksaimnieku novākto ražu, tajā tirgo “strīdīgas kvalitātes rūpniecības preces”.
Arī citi paviljoni, deputātu ieskatā, ir neatbilstoši un visbiežāk slikti apsaimniekoti. Piemēram, Gaļas paviljons jau ilgu laiku esot ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – tekot jumts un neesot nodrošināta atbilstoša vēdināšana un apkure.
Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) sociālajos tīklos ir paudis neapmierinātību ar tirgū pieejamo preci – Rīgas centrāltirgus ir tūristu iemīļota vieta, un tajā nopērkamajiem suvenīriem esot jāatspoguļo Rīgas un Latvijas identitāte. “Tajā nevar būt vieta matrjoškām, kas nav Latvijas vai Rīgas simbols,” norāda vicemērs.
Viņš esot vērsies pie “Rīgas namiem”, kas apsaimnieko tirgu, lai tie rīkojas.
Kā ziņots, Sakņu paviljons nebija pieejams kopš 2022.gada sākuma, kad vēja brāzmas atplēsa daļu tā jumta virskārtas un paviljons tika slēgts uz remontdarbu laiku. Jumta rekonstrukcijas un nomaiņas darbi tika pabeigti 2024.gada aprīlī, taču pēc tam paviljonam vēl bija nepieciešams veikt plānotos jumta konstrukciju pastiprināšanas darbus.
Sakņu paviljona jumta seguma nomaiņas un metāla konstrukciju pastiprināšanas darbus veica AS “Būvuzņēmums Restaurators”, kurš tika izraudzīts atklāta publiska iepirkuma procesa rezultātā. Kopējās remontdarbu izmaksas sasniedza 1,3 miljonus eiro, tostarp 709 000 eiro jumta seguma nomaiņai un 612 tūkstoši eiro jumta konstrukciju pastiprināšanai.
Rīgas Centrāltirgū ir pieci segti paviljoni: Piena, Gaļas, Zivju, Sakņu un Gastronomijas paviljons. Tiem visiem jau tuvākajā laikā nepieciešams veikt dažāda mēroga apjomīgus atjaunošanas darbus, lai nodrošinātu tirgus darbības nepārtrauktību. SIA “Rīgas nami” plānoto investīciju apjoms paviljonu darbības nodrošināšanai līdz 2025.gada beigām sasniedz 1,9 miljonus eiro.
“Rīgas nami” 2023.gadā strādāja ar 27 976 356 eiro apgrozījumu, savukārt peļņa bija 19 853 eiro. “Rīgas namu” pamatkapitāls ir 110 162 151 eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.