Tirdzniecības centrs “Mols” pēc 31. marta uz laiku būs slēgts, lai veiktu rekonstrukciju, liecina centra publicētā informācija. Uzņēmums sociālo mediju platformā “Facebook” informē pircējus, ka līdz 31. martam tirdzniecības centrs būs atvērts, bet pēc tam tas tiks slēgts rekonstrukcijas darbu veikšanai.
Cik ilga būs rekonstrukcija, “Mola” pārstāvji neatklāj. Uzzinot šo, sabiedrībai ir ko teikt.
Daudzi lietotāji gan uzreiz iebilst, sakot, ka “Akropole” ir labs veikals.
Lietotājs ar segvārdu @Tofiks ironizē, ka cilvēkiem tik ļoti pietrūks “Rimi” veikals, kurā ikdienā esot varēts novērot vairāk darbinieku nekā pircēju.
Kaspars nepiekrīt: “Kamēr “Mola” gaiteņos svilpo vējš, turpat blakus “Depo” ir piebāzts (cilvēki tur pērk pārtiku cenas dēļ), arī “Lidl” netrūkst pircēju. Liels un kārtīgs “Rimi” ir Firsa Sadovņikova ielā.”
MC2 jau nav vairāk?
Ja nopietni, gadiem brīnos, kā var eksistēt šis veikals….
— Maiga Krādziņa (@MKradzina) March 16, 2026
Pamestā Akropole? Kur tur pamesta, korķi katru dienu uz viņu, it sevišķi brīvdienās, stāvlaukums pilns visu laiku.
— Signe Gulbe (@signegulbe) March 17, 2026
Tie, kas var aiziet uz mahima vai rimi, neslīks depresijā. Jo vienmēr var iebraukt depo. Cita lieta ja bendžolino paliks vēl dārgāks. Tas skumji.
— Fortunatus (@freemans05) March 16, 2026
Maskačkā lielāko daļu māju ir jājauc nost. Tur termiņš jau ir beidzies tām krievu pasaules ēkām.
— Tar🇱🇻 (@Birchkingdom) March 16, 2026
Par grandiozajām izmaiņām cilvēki spriež arī sociālo mediju platformā “Thraeds”.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Tirdzniecības centrs “Mols”” 2024. gadā strādāja ar 3,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 61,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 1,345 eiro pretstatā zaudējumiem 2023. gadā.
Uzņēmums reģistrēts 2001. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4,695 miljoni eiro. Tirdzniecības centrs “Mols”” īpašnieks ir Mihails Šuliks.
