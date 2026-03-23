"Mola" pārbūves vizualizācijas

“Maskačka ieslīgs dziļā depresijā…” Iedzīvotāji bažīgi – tirdzniecības centru “Mols” slēgs rekonstrukcijai 0

18:17, 23. marts 2026
Tirdzniecības centrs “Mols” pēc 31. marta uz laiku būs slēgts, lai veiktu rekonstrukciju, liecina centra publicētā informācija. Uzņēmums sociālo mediju platformā “Facebook” informē pircējus, ka līdz 31. martam tirdzniecības centrs būs atvērts, bet pēc tam tas tiks slēgts rekonstrukcijas darbu veikšanai.

Cik ilga būs rekonstrukcija, “Mola” pārstāvji neatklāj. Uzzinot šo, sabiedrībai ir ko teikt.

Strēle sociālo mediju platformā “X” raksta: “Teikšu godīgi, Maskačka ieslīgs dziļā depresijā, kad aizslēgs vēl “Molu”, jo vairs nebūs liels, kārtīgs “Rimi”, paliks tikai “mini Rimi”, “mini Maximas” vai Dieva pamestā Ķengaraga “Akropole”. Aa, un “Lidl”.”
Daudzi lietotāji gan uzreiz iebilst, sakot, ka “Akropole” ir labs veikals.

Diskusijas autore piebilst, ka veikalā “Akropole” esot līdzīga sajūta kā ieejot “Origo”.

Lietotājs ar segvārdu @Tofiks ironizē, ka cilvēkiem tik ļoti pietrūks “Rimi” veikals, kurā ikdienā esot varēts novērot vairāk darbinieku nekā pircēju.

Kaspars nepiekrīt: “Kamēr “Mola” gaiteņos svilpo vējš, turpat blakus “Depo” ir piebāzts (cilvēki tur pērk pārtiku cenas dēļ), arī “Lidl” netrūkst pircēju. Liels un kārtīgs “Rimi” ir Firsa Sadovņikova ielā.”

Par grandiozajām izmaiņām cilvēki spriež arī sociālo mediju platformā “Thraeds”.

FOTO: Ekrānšāviņš/ "Threads"
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Tirdzniecības centrs “Mols”” 2024. gadā strādāja ar 3,266 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 61,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 1,345 eiro pretstatā zaudējumiem 2023. gadā.

Uzņēmums reģistrēts 2001. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4,695 miljoni eiro. Tirdzniecības centrs “Mols”” īpašnieks ir Mihails Šuliks.

