Dārtas Graždanovičas maska “Zobainais”. Publicitātes foto

Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kopš maija beigām mākslas galerijā “Istaba” aplūkojama unikāla Covid-19 pandēmijas masku dizaina kolekcija “Aizsargmaskas”.

Lielās popularitātes dēļ izstādes norises laiks ir pagarināts līdz rudenim. Daļa izstādē redzamo darbu ir nopērkami un reāli izmantojami. Daļa liks paraudzīties uz dzīvi no cita skatu punkta.

Kamēr medicīnas speciālisti diskutē, kādas maskas labāk aizsargā, Latvijas mākslinieki ar pretvīrusu maskas dizainu izvēlējušies citu ceļu – samulsināt, sasmīdināt un nobaidīt mistisko kovidbriesmoni.

No uzrunātajiem 300 māksliniekiem divu nedēļu laikā kopš aicinājuma brīža darbus izgatavoja un iesniedza vairāk nekā 180, piedaloties arī pasaulē dzīvojošajiem latviešu māksliniekiem no Austrālijas, Amerikas, Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, stāsta galerijas saimniece un interjera autore, māksliniece Linda Lūse.

“Manas trīs maskas izstādē ir reālas, valkājamas, daudzkārt lietojamas, bet tajā pašā laikā valkātājam jārēķinās, ka to uz ielas noteikti pamanīs… Gribējās kaut ko košu un jautru, bet, ja nopietni, manus darbus vienmēr nosaka pieejamais materiāls. Zināju, ka pamatā jābūt kokvilnai un zīdam, ka tamborēšu, ka būs bārkstis. Vienam darbam nosaukums ir “Krūšturis”, jo pašā pandēmijas sākumā maskas tika piedāvāts taisīt no krūštura kausiņiem… Tas gan būtu skats, ja cilvēki uzdrošinātos valkāt kaut ko tādu!” smaidot stāsta tekstilmāksliniece Dace Balode.

“Es savu masku pieskaņoju klasiskā vakartērpa estētikai. Tā ir izsmalcināti grezna, izrotāta ar pērlēm un kristāliem, piemērota prestižiem pasākumiem…” spriež modiste Jolanta Ozollapa.

Dizainera Egila Medņa maskas piedāvājums “Buratino”. Publicitātes foto

“Uz izstādi gatavoju koka masku “Buratino”, kurā konceptuāli apvienoju dažādus simbolus. Jāatzīmē, maska ir arī funkcionāla, to pat var lietot sabiedriskajā transportā… Putnu būris simbolizē cilvēka dvēseles iedzīšanu noteiktā telpā. Koka lelles stāsts atgādina cilvēka stāstu. Iztēsts no pagales, Buratino sākumā ir ļoti naivs un visam kam tic, tādēļ visi to apmāna.

Tomēr lellei aug deguns, tā ir ziņkārīga un pakāpeniski iegūst pieredzi. Buratino ausis kļūst viedas (ko simbolizē krustveida atveres), tās māk atšķirt patiesību no meliem. Lelle vēlāk pati visiem parāda garu degunu un kļūst par cilvēkbērnu. Domāju, koronavīrusa draudi padarīja mūs par manipulējamām lellēm, bet patiesība un cilvēciskums reiz ņems virsroku!” domā dizainers Egils Mednis jaunākais.