VIDEO. Īsta atpūtniece! Medņu dāma pārsteidz ar savu nepiespiesto uzvedību cilvēku klātbūtnē 0
Neparastu un pat nedaudz komisku tikšanos piedzīvojis AS “Latvijas valsts meži” rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists Ivars Senkāns.
Valsts mežu apsaimniekotajā atpūtas vietā pie Teirumnīku purvs viņš sastapis medņu vistu, kas uzvedusies pavisam neierasti – putns mierīgi barojies ar kadiķa skujām un pat ērti iekārtojies uz soliņa.
Šādas situācijas nav biežas, taču skaidrojamas ar dabas ritmiem. Riesta laikā – no aprīļa vidus līdz maija beigām – medņi mēdz zaudēt dabisko piesardzību pret cilvēkiem.
Tāpēc “Latvijas valsts meži” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un netraucēt meža putnus. Ja medni izdodas sastapt, to nevajadzētu biedēt vai apzināti tam tuvoties – vislabāk vērot no attāluma un ļaut dzīvniekam mierīgi turpināt savas gaitas.