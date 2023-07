Meklēšanas un glābšanas operācija pabeigta. Krievijas raķetes triecienā Ļvivā nogalināto skaits pieaudzis līdz 10

Krievijas raķetes triecienā daudzdzīvokļu namam Ļvivā nogalināto skaits pieaudzis līdz desmit, piektdienu paziņojis Ļvivas mērs Andrijs Sadovijs.

Vēl 42 cilvēki, tajā skaitā trīs bērni, guvuši ievainojumus. 16 no cietušajiem nogādāti slimnīcā.

Jau vēstīts, ka naktī uz ceturtdienu krievu spārnotā raķete “Kalibr” trāpīja daudzdzīvokļu namam Ļvivā, Ukrainas Rietumos.

Pilnībā tika sagrauts trešais un ceturtais stāvs divās kāpņutelpās un ēkas jumts.

Pēc desmitā upura atrašanas nama gruvešos Ļvivas apgabala kara administrācijas vadītājs Maksims Kozickis piektdienas rītā paziņojis, ka meklēšanas un glābšanas operācija ir pabeigta.

Rescuers found the tenth victim in the ruins of a residential building in Lviv. https://t.co/6JRDkvi5S0 pic.twitter.com/b0tkMfZnQV

— Bogdan Voron (@Bogdan_Voron) July 7, 2023