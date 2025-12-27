“Mēs noteikti atriebsimies.” Kritis Ukrainas pusē karojošā Krievu brīvprātīgo korpusa komandieris Deniss Kapustins 3
Ārvalstu mediji ziņo, ka naktī uz sestdienu kritis Ukrainas pusē karojošā Krievu brīvprātīgo korpusa (RDK) komandieris Deniss Kapustins, teikts korpusa paziņojumā.
Kapustins kritis “Zaporižjas virzienā kaujas uzdevuma izpildīšanas gaitā”, norādīts paziņojumā. Atbilstoši provizoriskajai informācijai Kapustins zaudējis dzīvību FPV drona triecienā.
Ukrainas pusē karo divi Krievijas pilsoņu militārie formējumi – RDK un leģions “Krievijas brīvība”. Kopā ar vecākiem Kapustins vairākus gadus dzīvojis Rietumeiropā, mācījies Nīderlandē un Vācijā.
2014. gadā atbraucis uz Kijivu Eiromaidana laikā, bet pēc Cieņas revolūcijas teicis, ka ir pārliecinājies – “brīvība vārda pilnā nozīmē ir sinonīms Ukrainai”, par karavīra dzīvi raksta ziņu aģentūra “Interfax-Ukraina”.
2017. gadā nolēmis “pārcelties tur, kur ir brīvāk”.
Aizstāvēt Ukrainu ar ieroci rokās nolēmis 2022. gada 24. februārī. Līdz marta beigām viņš bijis Kijivā – palīdzējis piegādāt humāno palīdzību un medikamentus, apsargājis brīvprātīgos, patrulējis stacijā.
2022. gadā Ukrainā viņš nodibināja un vadīja RDK. 2022. gada augustā šī vienība tika iekļauta Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) sastāvā.
2023. gada martā kopā ar vairākiem RDK karavīriem Kapustins veica reidu Krievijas Brjanskas apgabalā, bet maijā kopā ar leģionu “Krievijas brīvība” piedalījās iebrukumā Krievijas Belgorodas apgabalā.
2023. gada 4. jūnijā, komandējot brīvprātīgo vienību, viņš saņēma gūstā vairākus Krievijas karavīrus un piedāvāja tos nodot Belgorodas apgabala gubernatoram Vjačeslavam Gladkovam, taču gubernators atteicās tikties ar RDK karavīriem, tāpēc gūstekņi tika pievienoti Ukrainas gūstekņu apmaiņas fondam.
“Mēs noteikti atriebsimies, Denis. Tava lieta ir dzīva,” paziņojumā rakstīja RDK.