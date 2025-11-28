Stiprs vējš, slideni ceļi un ledus lietus – piektdiena nāk ar brīdinājumiem 0
Darba nedēļas noslēgumā jāuzmanās no atkalas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienā debesis būs apmākušās. Vietām gaidāmi nokrišņi – rietumos pārsvarā lietus, bet austrumos – arī slapjš sniegs un atkala jeb sasalstošs lietus. No rīta un priekšpusdienā Vidzemē veidosies stiprs apledojums. Vietām ceļi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē tas pūtīs mēreni stipri, brāzmās 15-17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz 0…+4 grādiem, daudzviet piekrastē – pat līdz +4…+7°.
Rīgā diena būs apmākusies, palaikam gaidāmi nelieli nokrišņi – lietus, rīta stundās arī slapjš sniegs, iespējama atkala. Atsevišķos posmos ielas un ietves būs slidenas. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1…+2 grādiem.