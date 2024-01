Mēness aptieka: Sala laikā zāles, uztura bagātinātājus un kosmētiku nevajadzētu atstāt automašīnā vai nekurinātās telpās Ieteikt







Medikamenti, kas atradušies zemākā temperatūrā, nekā to rekomendē ražotājs, var nebūt efektīvi, jo ir ietekmētas to farmakoloģiskās īpašības, vērš uzmanību “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone. Turklāt, tos lietojot, var rasties dažādas alerģiskas reakcijas, kuņģa darbības traucējumi, infekcijas pastiprināšanās, redzes traucējumi un citas blaknes. Temperatūras režīmu ir nozīmīgi ievērot arī daudzveidīgiem uztura bagātinātājiem un kosmētikai. Vērojumi liecina, ka tipiskākās pieļautās kļūdas, kāpēc medikamenti nonāk aukstumā, ir neapdomīga to pārnēsāšana somā un atstāšana automašīnā vai neapkurinātās telpās.

“Aukstajā laikā vajadzētu izvērtēt, vai un kā pārnēsāt, pārvadāt medikamentus, kas nav paredzēti uzglabāšanai vēsā vai aukstā vietā. Uz zāļu iepakojuma un zāļu instrukcijā ir norādīts, kādā temperatūrā tās vēlams glabāt. Ja to neievēro, var mainīties ne tikai zāļu konsistence, garša vai smarža, bet arī iedarbības efektivitāte. Tas medikamentam ir neatgriezenisks bojājums, tādējādi var būt skāde gan veselībai, gan finansēm. Ja nav skaidrības par konkrēto zāļu pareizu uzglabāšanu, padomu var jautāt farmaceitam. Ja, piemēram, zāles, ko paredzēts glabāt istabas temperatūrā, ilgstoši atradušās aukstumā, tās ir jānogādā aptiekā, kas pieņem medikamentus utilizācijai,” iesaka “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Ir cilvēki, kuri vienmēr līdzi nēsā zāles, īpaši tie ir pacienti ar hroniskām slimībām. Farmaceites ieteikums ir izvērtēt, vai aukstajā laikā tiešām nepieciešams ilgstoši uzturēties ārpus telpām. Ja tomēr tas tiek darīts, zāles vajadzētu rūpīgi iepakot (ietīt vai ievietot) papildu maisiņā vai īpašā iepakojumā, kastītē tā, lai tās iespējami ilgāk saglabātu līdzšinējo temperatūru. Nav iespējams precīzi par katru medikamentu pateikt, pēc cik ilgas atrašanās aukstumā sākas tā sastāva izmaiņas. Tās var būt gan vizuāli saskatāmas, gan arī notikt bez acīmredzamām izmaiņām. Piemēram, pudelītēs var veidoties šķidro zāļu nogulsnes, kristāliski sabiezinājumi, atsevišķi šķidrie medikamenti var arī sasalt. Turklāt aukstums var kaitēt arī tabletēm, kas tā ietekmē šķīst vai sadalās.

Recepšu zāles vai bezrecepšu preparāts, par katru ir svarīgi zināt, kādā temperatūrā tas jāuzglabā. Ārējie apstākļi ātri vien var ietekmēt to efektivitāti un terapijā tie var nesniegt vēlamo medikamentozo efektu. Kvalitātes saglabāšanai temperatūras režīmu ir nozīmīgi ievērot gan daudzveidīgiem uztura bagātinātājiem, gan aptiekas kosmētikai. Uztura bagātinātāji ir bioloģiski aktīvas vielas, ko izmanto kā papildu vitamīnu, minerālvielu, šķiedrvielu, aminoskābju avotu, un tie lielākoties ir uzglabājami istabas temperatūrā. Tāpat zema gaisa temperatūra vai pat sasalšana var nozīmīgi ietekmēt kosmētikas kvalitāti.

“Mēness aptiekas” farmaceite izpratnei par temperatūras režīmu atgādina:

istabas temperatūra ir no +15 °C līdz +25 °C;

vēsa vieta – no +8 °C līdz +15 °C;

auksta vieta – no +2 °C līdz +8 °C.

Tātad sala laikā medikamenti, kā arī citi aptiekas produkti nav ilgstoši pārnēsājami, vairākas stundas vai pat visu nakti uzglabājami automašīnā vai neapkurinātās telpās.

Zāles kā bīstamos atkritumus bez maksas var nodot utilizācijai aptiekās, kas brīvprātīgi ir uzņēmušās to savākšanas pienākumu. To “Mēness aptieku” adreses, kas piedāvā šādu iespēju, var atrast vietnē www.menessaptieka.lv/aptiekas. Uzzināt, vai dzīvesvietai tuvākajā aptiekā šāds pakalpojums ir pieejams, var arī piezvanot uz aptieku. Nederīgās zāles uz aptieku jānogādā polietilēna maisiņā. Pirms tam tās būtu jāizņem no kartona kastītēm. Mikstūras, tinktūras, pilienus pārliet nevajag, tās jāieliek maisiņā oriģinālajos traukos. Tas pats attiecas uz ziedēm.

