“Mēs jau varējām novērot zemeņu laikā, ka vietējās zemenes bija dārgākas nekā citus gadus” – zemkopības ministrs komentē augstās pārtikas cenas 0

LA.LV
18:40, 15. augusts 2025
Viedokļi

Par pārtikas produktu cenu pieaugumu un tā iemesliem TV24 raidījumā “Dienas personība” stāstīja zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS).

“Tas, ka cenas Latvijas pārtikas produktiem būs augstākas, tas tā ir,” uzsvēra Krauze. “Mēs jau varējām novērot zemeņu laikā, ka mūsu vietējās zemenes bija dārgākas nekā citus gadus, un, ja paskatās, tad vietējie produkti kopumā ir dārgāki.”

Pēc ministra teiktā, pārtikas trūkuma gan nebūs, jo vietējo produkciju aizvietos imports. Taču arī importam cenas ir augstākas brīžos, kad nav pieejama vietējā raža.

“Līdz ar to es prognozēju, ka pārtikas cenas dēļ šiem laikapstākļiem turēsies diezgan augstā līmenī, un atsevišķām produktu grupām tās pat varētu būtiski pieaugt,” brīdināja Krauze.

Viņš arī cer, ka lielveikali turēs solījumu un veidos “zemo cenu grozus”, uzturot iespējami zemākas cenas noteiktam Latvijas produktu klāstam.

