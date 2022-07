Jautājam lasītājiem: Kāda ir autoceļu kvalitāte jūspusē? Vai esat pamanījuši ceļu remontus? Ieteikt







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Daiga Cekule Zlēku pagastā:

“Mūsu pagasts ir viens no tālākajiem Ventspils novadā, uz novada centru ceļš labs, Kuldīgas ceļu remontē lielā posmā. Līdz Piltenei arī ir asfalts, taču pāris vietās izsistas bedres, turklāt visā ceļa platumā. Sola, ka salabos. Sliktākā stāvoklī mūspusē ir grantētie ceļi, īpaši uz Ugāli, kam ir liela slodze, jo intensīvs ir saimnieciskais transports. Iedzīvotāji, protams, neapmierināti. Vajadzētu veikt pretputekļu apstrādi vismaz kilometra garumā no centra, jo no putekļiem nav kur dēties, īpaši tad, kad vējš pūš centra virzienā. Zlēku pamatskola ir slēgta, bērni tiek vesti uz Piltenes pamatskolu un Zūru pamatskolu, ceļa kvalitāte, protams, svarīga.”

Imants Līcis Jēkabpilī:

“Lēnāk, nekā gribētos, bet ceļi tiek sakārtoti. Teikt, ka viss ir slikti – tā ″filma″ man jau sen apnikusi. Vajag paskatīties tuvāk un kaut nedaudz padomāt. Cik tad sen, kad Jēkabpilī un tās tuvumā nebija neviena satiksmes rotācijas apļa, šobrīd nobeigumam tuvojas jau astotā apļa izbūve. Un visi ir apzaļumoti, izdekorēti. Īpaši man patīk aplis ceļā uz Biržiem. Bauda braukt! Prieks par izbūvēto Dolomīta ielu un apvedceļu, kur viss ir tādā kvalitātē, ka atļautais ātrums ir 70 km/h. Cepuri nost! Vēl nesen, lai tiktu līdz Dunavai un visu laiku nevajadzētu braukt pa slikto zemes ceļu, es pa Daugavas otru krastu pa asfaltu braucu uz Līvāniem, tur ar prāmi pārcēlos pāri Daugavai, tad griezos uz Dunavas ceļa. Tagad līdz Vandāniem ir jau asfalts. Nezinu, kā citi, bet es ļoti priecājos, ka “Latvijas valsts meži” sakārto meža ceļus.”

Dace Rudusa Madonā:

“Kopumā var teikt, ka autoceļu kvalitāte ir laba. Taču prieku par remontdarbiem reizēm sabojā būvnieku darba organizācija. Piemēram, ceļa Madona–Gulbene vairākos posmos braucējam vajadzīgi stipri nervi, īpaši, ja uzlīst lietus, nākas lauzt mašīnu. Madoniešiem un visas Latvijas tūristiem sāpju bērns ir ceļš no Madonas līdz Gaiziņam. Gadiem ilgi runā, ka vajag asfaltu, bet nekā. Pagastos neliela rosība manāma. Pašlaik lej asfaltu no Ļaudonas līdz Aiviek­stes tiltam. Protams, ka gribētos redzēt lielāku aktivitāti, jo nav normāli, ka 21. gadsimtā jālauž mašīnas.”