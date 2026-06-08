Foto: AFP/SCANPIX/LETA

“Mēs nemirsim klusumā.” Zelenskis brīdina Putinu, ka Ukraina gatavo atbildi un tuvojas jaunam posmam 0

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LA.LV
14:56, 8. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina ir pietuvojusies savas ballistisko raķešu programmas īstenošanai. Intervijā telekanālam Sky News, uz kuru atsaucas britu laikraksts The Telegraph, viņš uzsvēra, ka Kijiva negrasās samierināties ar Krievijas uzbrukumiem un turpinās attīstīt spējas dot atbildes triecienus.

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“Šī ir mūsu atbilde. Mēs nemirsim klusumā. Mēs reaģēsim un kļūsim stiprāki katru dienu,” sacīja Zelenskis.

Ukrainas līdera izteikumi izskan laikā, kad Kijiva arvien biežāk veic tāla darbības rādiusa triecienus pa Krievijas militārajiem, enerģētikas un loģistikas objektiem.

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Ukraina jau ir apliecinājusi spēju ar bezpilota lidaparātiem sasniegt mērķus dziļi Krievijas teritorijā, savukārt pašu izstrādātu ballistisko raķešu ieviešana varētu ievērojami paplašināt tās militārās iespējas.

Intervijā Zelenskis arī norādīja, ka Ukraina būtu gatava iesaldēt karadarbību pašreizējās frontes līnijās, ja tas pavērtu ceļu reālām diplomātiskām sarunām par kara izbeigšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tas nenozīmētu atteikšanos no okupētajām teritorijām.

“Sastingt un palikt tur, kur esam, nozīmē dot ukraiņiem vairāk iespēju glābt savus bērnus un atvest atpakaļ savus karavīrus,” sacīja Zelenskis.

Pēc sarunām Londonā Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs atkārtoti pauda atbalstu Ukrainas prasībai pēc tūlītēja pamiera.

Eiropas līderi uzsvēra arī nepieciešamību nodrošināt Kijivai stingras un juridiski saistošas drošības garantijas.

Kā vēsta The Telegraph, Zelenska izteikumi apliecina Ukrainas apņēmību vienlaikus stiprināt savas aizsardzības spējas un meklēt diplomātiskus ceļus kara izbeigšanai.

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