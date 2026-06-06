Foto: Scanpix/REUTERS; AFP/LETA

Tramps komentē Zelenska aicinājumu Putinam uz tiešām sarunām: “Lai paši tiek galā” 0

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LA.LV
11:42, 6. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps komentējis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska priekšlikumu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu.

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Kā vēstī “Dialog”, atbildot uz jautājumu, ko viņš domā par šādu tikšanos, Tramps norādīja, ka viņam pret to nav iebildumu.

“Lai viņi paši tiek galā. Es biju tas, kurš viņus noveda līdz šim punktam,” sacīja Baltā nama saimnieks. Viņš piebilda, ka, viņaprāt, konflikts galu galā tiks atrisināts.

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Tramps atkārtoti pauda savu iepriekš izteikto viedokli, ka karš nebūtu sācies, ja viņš tobrīd būtu bijis ASV prezidents.

“Taču es domāju, ka tas tiks atrisināts,” uzsvēra ASV prezidents.

Jāatgādina, ka jau iepriekš Tramps bija izteicies par Zelenska publisko aicinājumu Putinam, norādot, ka “būtu lieliski, ja viņi tiktos.”

Tikmēr “Bloomberg” ziņo, ka Zelenskis plāno tikties ar Emanuelu Makronu, Kīrsu Stārmeru un Frīdrihu Mercu, lai pārrunātu iespējas pārliecināt Putinu iesaistīties sarunās.

Saskaņā ar aģentūras rīcībā esošo informāciju tikšanās varētu notikt nākamajā svētdienā Apvienotā Karaliste, taču Ukrainas prezidenta plāni vēl var mainīties.

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