Atpūtnieki pludmalē Vecāķos.

Patīkams pārsteigums nedēļas izskaņa: laiks kļūs ievērojami siltāks 0

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LETA
15:26, 25. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Svētdien, 26. jūlijā, gaisa temperatūra vietām Latvijā sasniegs +26 grādus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, un būtiskus nokrišņus mākoņi nenesīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.

Arī Rīgā gaidāma lielākoties mākoņaina nakts bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16…+17 grādiem.

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Dienā rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņu būs mazāk, un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+26 grādiem, taču Kurzemē būs par kādu grādu vēsāk.

Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.

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