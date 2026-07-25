Patīkams pārsteigums nedēļas izskaņa: laiks kļūs ievērojami siltāks 0
Svētdien, 26. jūlijā, gaisa temperatūra vietām Latvijā sasniegs +26 grādus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, un būtiskus nokrišņus mākoņi nenesīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.
Arī Rīgā gaidāma lielākoties mākoņaina nakts bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16…+17 grādiem.
Dienā rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņu būs mazāk, un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+26 grādiem, taču Kurzemē būs par kādu grādu vēsāk.
Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.