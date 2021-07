“Mēs visi esam kolektīvi sajukuši prātā!” Didzis Šmits par vakcināciju pret Covid-19 Ieteikt







Šajā tēmā esam kolektīvi sajukuši prātā, tā kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” par vakcināciju pret Covid-19 sacīja 13. Saeimas deputāts Didzis Šmits (frakcijām nepiederošs).

Lai ko un kurš domātu, pēc Šmita ieskatiem, “mēs visi esam kolektīvi sajukuši prātā.”

Proti, normālā gadījumā Šmits nemaz nerunātu par to, vai viņš ir vakcinējies vai nav.

“Normāli es nerunātu par to, vai es esmu vakcinējies vai nē, bet tie apstākļi ir tādi, ka es par to runāšu. Es esmu vakcinējies,” atzīmēja Šmits.

Kopš otrās vakcīnas esot pagājis jau laiks, un patlaban Šmitam esot vienalga, vai pārējie raidījuma viesi un dalībnieki ir vai nav vakcinēti.

“Man ir absolūti vienalga, vai jūs visi esat, vai jebkur, kur esmu, ir vai nav vakcinēts cilvēks,” uzsvēra Šmits, norādot, ka cilvēkiem ir absolūtas tiesības nevakcinēties, ja viņš to nevēlas.

Savukārt Šmits uzskata, ka viņš ar izvēli vakcinēties ir pasargājis sevi no smagas saslimšanas un no Covid-19 izraisītas nāves.

“Līdz ar to, teiksim, tas minimums ir izdarīts. Kopš vakcīnas visiem ir brīvi pieejamas, un viņas ir brīvi pieejamas visa veida, jebkurš var 24 stundu laikā jebkurā Latvijas vietā to izdarīt. Nav pat svarīgi, kā mums tur sākotnēji gāja, viņš to var izdarīt un viss,” skaidroja Šmits.

Personīgi Šmits uzskata, ka viņš ir sevi pasargājis un vairs neuztraucas par to.