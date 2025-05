Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

“Mēs visi Ukrainā būtu pateicīgi.” Zelenskis uz miera sarunām ar Putinu aicina vēl kādu valstsvīru Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien paziņojis, ka vēlētos redzēt ASV prezidentu Donaldu Trampu tiešajās sarunās ar Krieviju šonedēļ Stambulā. Tramps iepriekš izteicās, ka apsver došanos uz šīm sarunām.

Reklāma Reklāma

“Protams, mēs visi Ukrainā būtu pateicīgi, ja prezidents Tramps varētu būt kopā ar mums šajā tikšanās reizē,” platformā “X” pavēstīja Zelenskis.

Kā jau vēstīts, Zelenskis svētdien paziņoja, ka ir gatavs ceturtdien Turcijā personīgi tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai runātu par kara izbeigšanu.

Kremlis šodien paziņoja, ka sarunām starp Krieviju un Ukrainu Stambulā jānotiek bez priekšnoteikumiem.

Zelenskis pauž gatavību ceturtdien Turcijā tikties ar Putinu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien paziņoja, ka ir gatavs ceturtdien Turcijā personīgi tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai runātu par kara izbeigšanu.

Kremlis uzreiz neatbildēja uz Zelenska piedāvājumu, un Ukrainas līderis nenorādīja, vai piedalīsies sarunās, ja Krievija atteiksies no Kijivas un tās sabiedroto sestdien ierosinātā 30 dienu pamiera.

“Mēs gaidām pilnīgu un noturīgu uguns pārtraukšanu, sākot no rītdienas, lai nodrošinātu nepieciešamo pamatu diplomātijai,” Zelenskis pauda platformā “X”.

“Nav jēgas paildzināt nogalināšanu. Un es ceturtdien gaidīšu Putinu Turcijā. Personīgi. Es ceru, ka šoreiz krievi nemeklēs attaisnojumus,” viņš piebilda.

Putins naktī uz svētdienu ierosināja 15.maijā Stambulā sarīkot tiešas sarunas ar Ukrainu par kara izbeigšanu Taču viņš neatbildēja uz Kijivas sabiedroto izvirzīto 30 dienu pamiera priekšlikumu.

ASV prezidents Tramps svētdien neilgi pirms Zelenska paziņojuma pauda platformā “Truth Social”: “Krievijas prezidents Putins nevēlas vienošanos par uguns pārtraukšanu ar Ukrainu, bet gan vēlas tikties ceturtdien Turcijā, lai vienotos par iespējamu šīs asinspirts izbeigšanu.”

Reklāma Reklāma

“Ukrainai būtu tam jāpiekrīt, nekavējoties. Vismaz viņi varēs noteikt, vai vienošanās ir iespējama, un, ja nav, Eiropas līderi un ASV zinās, kā viss ir, un varēs attiecīgi rīkoties,” norādīja ASV prezidents.

Svētdienas vakarā jau pēc ieraksta publicēšanas platformā “X” Zelenskis šim tematam līdzīgiem vārdiem pievērsās videouzrunā.

“No rītdienas mēs sagaidām uguns pārtraukšanu – šis piedāvājums ir spēkā. Pilnīga un beznosacījumu uguns pārtraukšana – ilgstoša, lai dotu nepieciešamo pamatu diplomātijai, – varētu ievērojami pietuvināt mieru,” pauda prezidents.

“Ukraina to ir ierosinājusi jau ilgu laiku, to ir ierosinājuši partneri. Par to runā visa pasaule. Mēs gaidām skaidru atbildi no Krievijas,” viņš piebilda.

“Karu Krievijai vienalga nāksies beigt. Nogalināšana ir jāpārtrauc. Ukrainas spēki būs gatavi atbildēt simetriski – lai tas būtu taisnīgi,” klāstīja Zelenskis.

Prezidents uzsvēra, ka Ukraina no saviem partneriem vairākkārt dzirdējusi, ka viņi ir gatavi pastiprināt sankcijas pret Krieviju, ja Putins atteiksies no uguns pārtraukšanas.

“Redzēsim,” viņš komentēja šos solījumus.

“Un mums Ukrainā nav problēmu vest sarunas – mēs esam gatavi jebkuram formātam. Šo ceturtdien, 15.maijā, es būšu Turcijā, un es Turcijā gaidu Putinu. Personīgi. Un es ceru, ka Putins šoreiz nemeklēs iemeslus, kāpēc viņš kaut ko nevar. Mēs esam gatavi runāt, lai izbeigtu karu. Ceturtdiena, Turcija,” uzsvēra Ukrainas prezidents.

“Zelenskis ceturtdien būs Turcijā, pat ja Krievija nepiekrīt pirmdien sākt uguns pārtraukšanu,” vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums “Axios”, atsaucoties uz vārdā neminētu Ukrainas amatpersonu.