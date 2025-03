ASV prezidents Donalds Tramps (foto – no labās) un Krievijas prezidents Vladimirs Putins 2025.gada 18.martā pa tālruni apsprieda karu Ukrainā. Foto: APF/SCANPIX

“Mīlestībai vārdus nevajag…” Latvijas soctīklotāji lielā neziņā, kā tehniski notika Trampa un Putina sazvanīšanās Ieteikt







“Kā tehniski notiek tā sazvanīšanās? Tramps kaut ko angliski pasaka klausulē, otrā pusē Putins savam tulkam – što on tam pi…* ? Un otrādi? Putins klausulē krieviski, Tramps savam tulkam – i have no idea what he just said. Vai arī runā tulki savā starpā?” tādus jautājumus soctīklā “X” uzdod Latvijā dzīvojošais Jānis, mēģinot izprast, kā tehniski notika ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina sazvanīšanās pa tālruni otrdien, 18.martā.

Jāņa uzdotie jautājumi raisījuši diskusiju soctīklotāju vidū.

Kristīne raksta: “Tieši šo jaut. šovakar arī iedomājos.” Viņai piebalso Katrīna: “Es jau sen to gribu zināt.”

“Reiz studēju pie viena US prezidenta padomnieka, kas arī piedalījās šādās telefonsarunās ar toreizējo RU prezidentu. Parasti piedalās gan tulki – tulko precīzi pateikto, gan padomnieki, tas nav tā, ka 2 savā starpā kaut ko pārrunā. Protams, citādi, ja Rietumu sabiedrotie, tad arī 2,” zina stāstīt Ilze.

“Šiem jau, šķiet, tulku nevajag…” domā vēl kāds. “Mīlestībai vārdus nevajag,” piebilda Aldis.

“Man šķiet, tur nav klausules iesaistītas, tur bezroku režīmu ieslēdz. Nu un tad jau kā klātienes sarunās, blakus tulks un citas imperatoram pietuvinātas personas,” spriež vēl kāds soctīklā “X” pie Jāņa ieraksta.

“Google translator,” pieļauj Imants.

Kā ziņots, tad Trampa un Putina telefonsarunā par uguns pārtraukšanu Maskavas uzsāktajā karā pret Ukrainu saskaņā ar Kremļa izplatīto paziņojumu diktators uzstājis, ka karu iespējams izbeigt vienīgi tad, ja Rietumi aptur militāro palīdzību un izlūkošanas datu piegādi Ukrainai, vēstīja LETA.

Putins kā priekšnoteikumu plašākai uguns pārtraukšanai izvirzījis arī prasību nepieļaut Ukrainas pārapbruņošanos un apturēt obligāto mobilizāciju.