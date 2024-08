117 gadu vecumā miris par vecāko cilvēku pasaulē uzskatītā sieviete, Amerikā dzimusī Spānijas iedzīvotāja Marija Braniasa Morera, kura kļuva par rekordisti Ginesa rekordu grāmatā. Līdz pat savai nāvei spāniete sportoja un bija pie pilna saprāta. Bēdīgo ziņu Marijas Twitter kontā paziņoja viņas radinieki.

Marija piedzima spāņu vecākiem Sanfrancisko 1907. gada 4. martā. Visa ģimene nolēma atgriezties savā dzimtajā Spānijā 1915. gadā, kad sākās Pirmais pasaules karš, kas sarežģīja kuģa braucienu pāri Atlantijas okeānam. Viņas tēvs brauciena beigās nomira no tuberkulozes, un viņa zārks tika iemests jūrā. Braniasa un viņas māte apmetās uz dzīvi Barselonā un 1931. gadā — piecus gadus pirms Spānijas 1936.–1939. gada pilsoņu kara sākuma — viņa apprecējās ar ārstu. Pāris nodzīvoja kopā 40 gadu, līdz viņas vīrs nomira 72 gadu vecumā. Viņai bija trīs bērni, viens gan ir jau miris, 11 mazbērni un 13 mazmazbērni.

Viņa savu vecumu saistīja ar “kārtību, mieru” un “turēšanos prom no toksiskiem cilvēkiem”. Viņa par prioritāti bija izvēlējusies dzīvot bez stresa un kopš 92 gadu vecuma dzīvojusi pansionātā. Viņa spēlēja klavieres, lasīja avīzes un katru rītu vingroja līdz 105 gadu vecumam.

Jāpiebilst, ka ilgdzīvotāja bija arī aktīva sociālajos tīklos un tai bija 18 000 sekotāju. Moreras nāve iestājusies miegā, vēsta radinieki. “Marija Braniasa mūs pametusi. Viņa nomira, kā gribēja: miegā, mierīgi un bez sāpēm”.

Kā raksta Daily Mail, spāniete pēdējos 20 gadus dzīvoja veco ļaužu namā Ulotas pilsētā. Iestādes darbinieki par sievieti vienmēr izteicās pozitīvi. Pēc viņu teiktā, viņa bijusi aktīva un labā noskaņojumā līdz pat pēdējām dienām, tikai dienu pirms nāves Marija publicēja ierakstu, kurā sūdzējās par veselības problēmām. “Es jūtos vāja. Tuvojas laiks. Neraudiet, man nepatīk asaras. Un galvenais, necietiet manis dēļ. Lai kur es ietu, es būšu laimīga,” sieviete norādīja savā pēdējā ziņā.

Spāniete savas dzīves laikā pārdzīvoja mēri, Pirmo un Otro pasaules karu, Spānijas gripu, pilsoņu karu, 2020. gadā saslima ar Covid-19 tikai dažas nedēļas pēc savas 113. dzimšanas dienas, taču pilnībā atveseļojās. Neskatoties uz to, sieviete vienmēr bija pozitīva un baudīja dzīvi. Viņa spēlēja klavieres, lasīja avīzes un vingroja katru dienu. “Viņai bija pilnīgi skaidra galva. Viņa ar pārsteidzošu skaidrību atcerējās notikumus no brīža, kad viņai bija tikai četri gadi, un viņai nebija nevienas no sirds un asinsvadu slimībām, kas raksturīgas gados vecākiem cilvēkiem,” par Moreru stāstīja viņas ārsts.

Savas dzīves beigās Braniasa piekrita iziet testus, ko veica zinātnieki, kuri cerēja uzzināt vairāk par ilga mūža noslēpumiem. Viņi savāca viņas siekalu, asiņu un urīna paraugus, lai salīdzinātu ar viņas meitu, kurai ir 80, cerot, ka tie varētu palīdzēt izstrādāt zāles, lai cīnītos ar vecumu saistītām slimībām.

“Ir skaidrs, ka pastāv ģenētiska saikne, jo ir vairāki viņas ģimenes locekļi, kas ir vecāki par 90 gadiem.” Viņas jaunākā meita Roza arī savulaik savas mātes ilgmūžību attiecināja uz “ģenētiku”. “Marija nekad nav bijusi slimnīcā, viņa nekad nav lauzusi kaulus,” 2023. gadā reģionālajai Katalonijas televīzijai sacīja Roza.

Līdz ar Braniasas aiziešanu mūžībā pasaulē vecākā dzīvā cilvēka tituls tagad pieder japānietei Tomiko Itokai, kurai ir 116 gadi, liecina ASV Gerontoloģijas pētījumu grupas dati.

