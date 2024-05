Foto. Scanpix/REUTERS/Suzanne Plunkett

Pavasaris uzņem apgriezienus arī mazdārziņu īpašnieku prātos, ko sēt un stādīt. daudzu prātos arī ir tas, kā pareizi iestādīt ķirbi un ar ko to barot, lai izaugtu patiesi karaliska oga. Atbildi uz šo jautājumu mēģina sniegt amerikāņu ķirbju audzētājs Treviss Gingers. Viņš ir izaudzējis lielāko ķirbi pasaulē, ziņo Fox News.

Grūti noticēt, bet Trevisa izaudzētais ķirbis svēra 1246 kilogramus. Ķirbis iekļuva Ginesa rekordu grāmatā kā lielākais ķirbis pasaulē.

Tagad Treviss dalās savos lauksaimniecības noslēpumos. Pēc viņa teiktā, jebkurš sava zemes gabala īpašnieks var izaudzēt vairākus simtus kilogramu smagu augli.

Pērciet pareizās sēklas

Pirms audzējat milzu ķirbi, iegādājieties pareizās lielu šķirņu sēklas. Dārzeņa maksimālo izmēru ierobežo ģenētika. Lai kā jūs mēģinātu, no parastas sēklas neizaugs liels auglis. Treviss iesaka iegādāties sēklas no tīršķirnes ķirbjiem, kurus zemnieki parasti savāc ar rokām no lieliem augļiem. Šķirni, ko pērk Treviss, sauc Atlantic Giant.

Stāda aprīlī-maijā

Aprīlis vai maija sākums ir ideāls laiks liela ķirbja audzēšanai ziemeļu platuma grādos. Rekordists iesaka sēklas sēt pēc sala beigām. Pats Treviss rekorķirbja sēklu iesēja 10. aprīlī.

Nodrošiniet pareizos apstākļus

Ļoti svarīga nianse, kā izaudzēt milzīgu ķirbi, ir dot dārzenim pietiekami daudz vietas, ūdens un saules gaismas. Ķirbju dzinumus virziet tā, lai to augšanas vietā būtu daudz vietas un tā būtu labi apgaismota. Lai izaudzētu lielu ķirbi, zemnieks iesaka augu barot ar mēslojumu, kas izgatavots no zivju atkritumiem un jūraszālēm. No minerālvielām ķirbim visvairāk nepieciešams kālijs.

Apputeksnē ar rokām

Pirmais jaunais zieds uz stāda parādīsies jau jūnijā. Spilgti dzeltenais ir sieviešu zieds. Kad tas zied, to vajadzētu apputeksnēt. Tas jādara ar vīrišķo ziedu – noņemiet tam ziedlapiņas, lai atklātu putekšņlapas. Pēc tam berzējiet putekšņlapu sievišķā auga iekšpusē, izplatot dzeltenos ziedputekšņus. Tas ievērojami uzlabos dārzeņa ražu.

Laistiet ķirbi

Pārliecinieties, vai ķirbis augot saņem daudz saules gaismas un ūdens. Laistiet dārzeņus ar 10 litriem ūdens dienā, bet īpaši karstā laikā – ar 15 litriem ūdens. Jūs redzēsiet, kā auglis sāks strauji augt katru dienu. Pēc tam atliek tikai novākt savu superražu.















































































