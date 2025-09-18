Foto no Pixabay.com

Muļķīga kļūda lidostā: divas sievietes Francijas vietā nejauši aizlido uz Āfriku 0

LA.LV
17:17, 18. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Divas jaunas sievietes no ASV, kuras bija ieplānojušas pavadīt savas brīvdienas Francijas pilsētā Nicā, muļķīga pārpratuma dēļ nokļuva Tunisijas galvaspilsētā Tunisā, raksta izdevums “Independent”, atsaucoties uz pašu sieviešu publicētajiem video sociālajos tīklos.

Sapņojot par atpūtu Franču Rivjērā, abas draudzenes bezrūpīgi iekāpa lidmašīnā, gatavas sākt savu ilgi gaidīto ceļojumu. Tomēr priecīgā noskaņa ātri vien izgaisa.

Pēc sarunas ar citiem pasažieriem viņas atklāja, ka patiesībā dodas nevis uz Nicu, bet gan uz Ziemeļāfrikas pilsētu Tunisu.
To nepārprotami apliecināja arī  uzraksti uz sēdekļu pārvalkiem, kas vēstīja par piederību Tunisijas aviolīnijām.

Saprotot savu kļūdu — un acīmredzot pirmo reizi uzzinot, kur vispār atrodas Tunisa — sievietes nekavējoties informēja apkalpi un lūdza atļauju pamest lidmašīnu pirms tā ir pacēlusies.

“Mums  jālido uz Nicu, Francijā. Mēs esam nepareizajā lidmašīnā,” videoierakstā dzirdams, kā  viena no sievietēm saka stjuartei.

Tomēr, tā kā viņu bagāža jau bija iekrauta, izkāpt no lidmašīnas viņām netika atļauts.

Sievietēm paziņoja, ka nāksies lidot uz Tunisu un tālāko rīcību plānot no turienes.

“Mums būs jālido caur Tunisu. Mēs dodamies uz Āfriku,” sociālajos tīklos publicētajā video saka viena no draudzenēm.

Kļūme, visticamāk,  radusies biļešu rezervācijas laikā.

Angļu valodā frāze “uz Nicu” (to Nice) izrunā skan ļoti līdzīgi vārdam “Tunisa” (Tunis), un, visticamāk, aviobiļešu aģents vienkārši pārklausījās.

Pēc nolaišanās Ziemeļāfrikā  draudzenes centās saprast, kā  nokļūt Francijā, taču saskārās ar pamatīgām grūtībām valodas barjeras dēļ. Galu galā viņām nācās pirkt jaunas biļetes.

“Viņi mums lika pirkt jaunas biļetes, sacīja, ka šovakar tāpat netiksim uz nākamo reisu.

Visi bija rupji, divi maiņas vadītāji pat kliedza uz mani. Es biju asarās.

Izmisumā es sazinājos ar draudzeni, uzzināju par ES regulām un tikai tad viņi sāka mūs uztvert nopietni, ” video stāsta sieviete.

Viņa piebilda, ka pagāja “vairākas stundas”, līdz aviokompānijas darbinieks beidzot atrada  reisu uz Franciju. Viņām pat nācies lūgt “kapteinim aizturēt lidmašīnu”, lai paspētu uz šo lidojumu.

Nākamajā dienā abas ceļotājas beidzot sasniedza savu ilgi gaidīto galamērķi.

Par to viņas paziņoja, sociālajos tīklos ievietojot fotogrāfiju pie pilsētas strūklakas ar zīmīgu parakstu: “NICE COMMA FRANCE”.

