Drāma lidmašīnā: krievu pasažiere pēc lidmašīnas pacelšanās piekauj divas stjuartes. Kas notika? 0
Neilgi pēc Krievijas aviokompānijas “Pobeda” lidmašīnas pacelšanās reisā no Novosibirskas uz Maskavu izcēlās konflikts. Viena no pasažierēm pēkšņi uzbruka stjuartēm, raksta izdevums “The Sun”.
Konflikts sākās, jo pasažiere nebija mierā ar uzvedības noteikumiem, kas jāievēro lidojuma laikā.
Kā stāsta aculiecinieki, sievieti īpaši saniknojis aizliegums lietot mobilo tālruni.
Lidmašīnas salona novērošanas kameras ierakstā redzams, kā sieviete vismaz piecas reizes iesit abām stjuartēm. Viena no viņām pēc uzbrukuma apsēdās un sāka raudāt.
Pateicoties citiem pasažieriem un lidmašīnas apkalpes locekļiem, agresīvo pasažieri izdevās nomierināt un sasiet.
Šādā stāvoklī viņa tika turēta līdz brīdim, kad lidmašīna nolaidās Maskavas Šeremetjevas lidostā.
Krievijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis apstiprināja notikušo uzbrukumu un informēja, ka sievietei ir sastādīts protokols par sīko huligānismu.