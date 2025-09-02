#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto no Pexels.com

Drāma lidmašīnā: krievu pasažiere pēc lidmašīnas pacelšanās piekauj divas stjuartes. Kas notika? 0

LA.LV
13:43, 2. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Neilgi pēc Krievijas aviokompānijas “Pobeda” lidmašīnas pacelšanās reisā no Novosibirskas uz Maskavu izcēlās konflikts. Viena no pasažierēm pēkšņi uzbruka stjuartēm, raksta izdevums “The Sun”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Veselam
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
Lasīt citas ziņas
Incidents notika tikai septiņas minūtes pēc lidojuma sākuma.

Konflikts sākās, jo pasažiere nebija mierā ar uzvedības noteikumiem, kas jāievēro lidojuma laikā.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica…
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas
100 miljoni demogrāfijai, 35 miljoni skolām un 14 miljoni hospisam – bet kur ņems naudu?

Kā stāsta aculiecinieki, sievieti īpaši saniknojis aizliegums lietot mobilo tālruni.

Dusmās viņa meta sarakstu ar uzvedības noteikumiem stjuartei un pēc tam uzsāka kautiņu.

Lidmašīnas salona novērošanas kameras ierakstā redzams, kā sieviete vismaz piecas reizes iesit abām stjuartēm. Viena no viņām pēc uzbrukuma apsēdās un sāka raudāt.

Pateicoties citiem pasažieriem un lidmašīnas apkalpes locekļiem, agresīvo pasažieri izdevās nomierināt un sasiet.

Šādā stāvoklī viņa tika turēta līdz brīdim, kad lidmašīna nolaidās Maskavas Šeremetjevas lidostā.

Pēc lidmašīnas nolaišanās ieradās ātrās reaģēšanas grupa, kas agresīvo pasažieri aizveda.

Krievijas Iekšlietu ministrijas pārstāvis apstiprināja notikušo uzbrukumu un informēja, ka sievietei ir sastādīts protokols par sīko huligānismu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Pilots brīdina, ka jāieslēdz… Lidojuma režīms lidojumā, kurā pieejams WiFi – mīts vai reāla nepieciešamība?
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Atklāts noslēpums par mazo caurumiņu lidmašīnas logā – tas ir ļoti svarīgs! 10 unikāli fakti par lidmašīnām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.