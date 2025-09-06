FOTO: Paula Čurkste/LETA
FOTO: Paula Čurkste/LETA
“Ryanair” lidmašīna RIX Rīgas lidostas teritorijā.

Ceļojums var beigties, pirms tas sācies: “Ryanair” paziņo par nozīmīgām izmaiņām, kas skars ikvienu pasažieri 0

LA.LV
18:20, 6. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” paziņojusi par radikālām pārmaiņām, kas stāsies spēkā jau no 3. novembra: turpmāk aviokompānija pieņems tikai viedtālrunī lejuplādētas digitālās iekāpšanas kartes, ziņo “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas
Šis lēmums ir daļa no uzņēmuma stratēģijas pilnībā digitalizēt ceļošanas procesu.

“Ryanair” izpilddirektors Maikls O’Līrijs skaidro, ka jau šobrīd lielākā daļa – aptuveni 85 līdz 90 procenti – pasažieru izmanto digitālās iekāpšanas kartes, tādēļ pāreja uz jauno kārtību ir tikai loģisks solis.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Veselam
No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai

Lidsabiedrība lēš, ka šī pāreja ne tikai ļaus ik gadu ietaupīt ap 300 tonnu papīra, bet arī padarīs ceļošanu ērtāku, jo visa lidojumam nepieciešamā informācija būs pieejama “myRyanair” lietotnē.

Tāpat lietotne nodrošinās pasažieriem tūlītējus paziņojumus par lidojuma statusa izmaiņām.

Reaģējot uz bažām par tehniskiem sarežģījumiem, piemēram, izlādējušos tālruni, O’Līrijs norāda: ja pasažieris būs savlaicīgi reģistrējies lidojumam tiešsaistē, lidostas darbinieki nepieciešamības gadījumā izdrukās iekāpšanas karti bez papildu maksas.

Jāpiebilst, ka pastāv izņēmumi – atsevišķās valstīs, piemēram, Marokā, vietējie noteikumi joprojām pieprasa uzrādīt drukātu iekāpšanas karti.

Lidojumos uz šiem galamērķiem “Ryanair” turpinās pieņemt arī izdrukātas iekāpšanas kartes.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Darbiniekiem bonusi, bet ceļotājiem tukšāks maciņš. “Ryanair” pastiprina sodus par pārāk lielām somām
“Ryanair” pilots lidojuma vidū zaudē samaņu: kā viss beidzās?
Populāra lidsabiedrība atklāj slepenu prēmiju shēmu. Tā ietekmē daudzu ceļotāju maciņus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.