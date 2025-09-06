Ceļojums var beigties, pirms tas sācies: “Ryanair” paziņo par nozīmīgām izmaiņām, kas skars ikvienu pasažieri 0
Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” paziņojusi par radikālām pārmaiņām, kas stāsies spēkā jau no 3. novembra: turpmāk aviokompānija pieņems tikai viedtālrunī lejuplādētas digitālās iekāpšanas kartes, ziņo “Daily Mail”.
“Ryanair” izpilddirektors Maikls O’Līrijs skaidro, ka jau šobrīd lielākā daļa – aptuveni 85 līdz 90 procenti – pasažieru izmanto digitālās iekāpšanas kartes, tādēļ pāreja uz jauno kārtību ir tikai loģisks solis.
Lidsabiedrība lēš, ka šī pāreja ne tikai ļaus ik gadu ietaupīt ap 300 tonnu papīra, bet arī padarīs ceļošanu ērtāku, jo visa lidojumam nepieciešamā informācija būs pieejama “myRyanair” lietotnē.
Reaģējot uz bažām par tehniskiem sarežģījumiem, piemēram, izlādējušos tālruni, O’Līrijs norāda: ja pasažieris būs savlaicīgi reģistrējies lidojumam tiešsaistē, lidostas darbinieki nepieciešamības gadījumā izdrukās iekāpšanas karti bez papildu maksas.
Jāpiebilst, ka pastāv izņēmumi – atsevišķās valstīs, piemēram, Marokā, vietējie noteikumi joprojām pieprasa uzrādīt drukātu iekāpšanas karti.
Lidojumos uz šiem galamērķiem “Ryanair” turpinās pieņemt arī izdrukātas iekāpšanas kartes.