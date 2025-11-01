Zinātnieki noskaidrojuši maksimālo vecumu, līdz kuram cilvēks var nodzīvot 0
Internetā var atrast daudz informācijas par cilvēku vidējo dzīves ilgumu, taču zinātnieki uzskata, ka viņiem ir izdevies noskaidrot maksimālo cilvēka mūža ilgumu, ziņo Tyla.
Platforma “Luvly” veic pētījumus par ādas kopšanu un labsajūtu, un pēc tās publicētajiem datiem var secināt, ka tūkstošiem sieviešu satraucas par novecošanas ietekmi uz viņu karjeru, attiecībām un pat draudzībām.
Satraucoši, ka 12% no 2000 aptaujāto atzina, ka, kļūstot vecākām, viņas baidās tikt atstumtas. Savukārt viens no četriem cilvēkiem, kas vecāki par 30 gadiem, vismaz reizi ir atteicies no apmeklēt kādu pasākumu sava vecuma dēļ.
No otras puses, daudzi cilvēki ar prieku runā par novecošanu, atzīstot, ka 50., 60. un pat 70. dzimšanas dienā atraduši savu iekšēju mieru un pārliecību.
Saskaņā ar Lielbritānijas Nacionālās statistikas biroja datiem sieviešu vidējais dzīves ilgums ir aptuveni 82,8 līdz 83 gadi, taču zinātnieki uzskata, ka cilvēka ķermenis spēj dzīvot daudz ilgāk.
Protams, gēni un DNS būtiski ietekmē dzīves ilgumu, taču, kā norādīts 2017. gada pētījumā, cilvēka dzīves ilgumam ir “griesti”.
Šie secinājumi balstīti Tilburgas un Roterdamas “Erasmus” universitāšu statistiķu darbā. Viņi analizēja 75 000 cilvēku, kas miruši dabiskā nāvē laika posmā no 1987. līdz 2017. gadam un atklāja, ka sieviešu maksimālais dzīves ilgums ir aptuveni 115,7 gadi, bet vīriešu – aptuveni 114,1 gads.
Viens no pētījuma autoriem portālam MedicalXpress sacīja: “Vidēji cilvēki dzīvo ilgāk, taču paši vecākie no mums pēdējo 30 gadu laikā nav kļuvuši vēl vecāki. Šeit noteikti pastāv kāda neredzama siena. Vidējais mūža ilgums pieaug, taču maksimālais – nē.” Protams, ar izņēmumiem.