Kaspars Fogelmanis: Tas ir labs signāls taipus robežas, ka šeit nevarēs darīt visu, ko vēlas… 0

20:03, 1. novembris 2025
Uzņēmējs un SIA “Ecolead” izpilddirektors Kaspars Fogelmanis TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja nesenos notikumus, kad Valsts drošības dienests (VDD) rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četrām personām par kaitnieciskām darbībām pret kritisko infrastruktūru un citiem objektiem Latvijas teritorijā. Personas darbojās Krievijas specdienesta uzdevumā, un izmeklēšanā tika noskaidrots, ka tās plānojušas dedzināšanu un citas kaitnieciskas darbības.

Fogelmanis uzsvēra, ka šie gadījumi demonstrē Latvijas drošības dienestu spēju reaģēt un nodrošināt iedzīvotāju drošību: “Tas ir rādītājs, kā strādā mūsu drošības dienesti. Tas ir labs signāls taipus robežas, ka šeit nevarēs darīt visu, ko gribas. Mēs šeit esam modrībā, arī mēs atrodam to visu, nobremzējam un cilvēkiem ir drošības sajūta. Neviens nepaliks nesodīts. Agrāk vai vēlāk tāpat atklās un tas ir starptautisks līmenis, tas nav vienkāršs izmeklēšanas darbs.”

Jau iepriekš vēstījām, ka VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētās personas veikušas arī vairāku citu potenciālu kaitniecisko darbību mērķu izlūkošanu, tostarp fiksējot šos objektus un to apkārtni foto un video materiālos, kurus nosūtīja kaitniecisko darbību organizatoriem Krievijā. Lai novērstu potenciālas kaitnieciskās darbības pret šiem objektiem, VDD īstenoja plašu preventīvu pasākumu kopumu.

VDD diviem aizdomās turētajiem Latvijas valstspiederīgajiem inkriminē palīdzības sniegšanu Krievijai personu grupā pret Latvijas drošību vērstā darbībā un svešas mantas tīšu bojāšanu. Trešajai aizdomās turētajai personai dienests inkriminē pamudināšanu un uzkūdīšanu veikt kaitnieciskās darbības2, kas izpaudās faktisko uzdevumu izpildītāju atrašanā. Savukārt ceturtajai personai VDD inkriminē noziedzīgo nodarījumu atbalstīšanu, ar savā rīcībā esošo transportlīdzekli nogādājot faktiskos uzdevumu izpildītājus līdz vietai, kur paredzēts veikt kaitnieciskās darbības, kā arī palīdzot pamest nozieguma izdarīšanas vietu.

Trīs aizdomās turētajām personām patlaban ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, savukārt viena no aizdomās turētajām personām patlaban jau izcieš brīvības atņemšanu par cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

VDD apstiprināja, ka visas četras personas iepriekš bijušas notiesātas un sodītas par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet VDD uzmanībā gan nebija nonākušas.

VDD izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka personas kaitniecisko darbību organizēšanā un īstenošanā primāri iesaistījās finansiālu motīvu vadītas.

