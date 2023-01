Naktī uz ceturtdienu Latvijā plosīsies vējš un sniegs. Kad tas rimsies? Ieteikt







Ceturtdien naktī un no rīta Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, tai skaitā Rīgā, ilgstoši un stipri snigs, brīdina sinoptiķi. Zem mitrā sniega svara vietām var liekties un lūzt koki. Gaidāms arī putenis. Sniega segas biezums dažviet sasniegs desmit centimetru. Braukšana būs apgrūtināta. Latgalē un Vidzemes austrumos bagātīgi līs, savukārt Kurzemes rietumu daļā nav gaidāmi nokrišņi.

Naktī uz ceturtdienu Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs sniegs, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC). LVĢMC prognozē sniega segas pieaugumu no pieciem līdz astoņiem centimetriem, vietām uz vadiem un koku zariem veidosies arī slapja sniega nogulums. Ceļi būs slideni un redzamība snigšanas laikā pazemināsies līdz 500-1000 metriem.

Brīdinājums būs spēkā no trešdienas plkst.20 līdz ceturtdienas plkst.8.

No dienvidiem Latviju šķērsos ciklona centrs, tādēļ ziemeļaustrumu vējš pāries ziemeļu vējā, pēc tam – rietumu vējā, savukārt austrumu novados naktī un no rīta pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Nakts otrajā pusē Latgalē, no rīta un priekšpusdienā arī Vidzemē gaidāmas vēja brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē.

Ceturtdien nokrišņi mitēsies, priekšpusdienā tie vēl gaidāmi galvenokārt Vidzemē, un daudzviet valstī uzspīdēs saule. Vējš pierims, ceturtdienas vakarā pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī valsts austrumos paaugstināsies līdz +4..+6 grādiem, iespējami pāris siltuma rekordi. Pārējā Latvijā gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs -1..+4 grādi. Ceturtdienas pievakarē piesals, vietām sāks veidoties migla un sarma.

Rīgā tuvākajā diennaktī lietus pāries stiprā sniegā, vēlā ceturtdienas rītā nokrišņi mitēsies, dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule. No rīta ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē, tādēļ puteņos. Gaisa temperatūra būs 0..+2 grādi, ceturtdienas vakarā tā noslīdēs nedaudz zem nulles.







































