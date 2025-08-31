#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nāvējošs mantojums: Atlantijas okeānā slēpjas radioaktīva bumba ar laika degli – draudi miljoniem cilvēku 0

LA.LV
22:04, 31. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Atlantijas okeāna dzelmē jau vairāk nekā pusgadsimtu guļ vairāk nekā 200 tūkstoši mucu ar radioaktīvajiem atkritumiem. Par to raksta britu izdevums  “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

Tās ir sekas laika posmā no 1946. līdz 1990. gadam īstenotajai praksei, kad Eiropas valstis, tostarp Francija un Lielbritānija, betonā un asfaltā iestrādātus kodolmateriālus izmeta jūrā.

Šobrīd šīs mucas, kas atrodas vairāk nekā četru kilometru dziļumā, rada potenciālus draudus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks
Pēc zinātnieku domām, radioaktīvie elementi var nonākt jūras barības ķēdē un pēc tam – cilvēku uzturā lietotajās jūras veltēs.

Tas paaugstina veselības riskus, īpaši onkoloģisko slimību attīstības iespējamību.

Franču pētnieku komanda nupat ir pabeigusi pirmo no divām ekspedīcijām, kuru mērķis ir izpētīt šo atkritumu stāvokli.

Ar hidrolokatora un zemūdens robota UlyX palīdzību viņi ir izveidojuši jūras gultnes karti 650 km attālumā no Francijas piekrastes un atklājuši 3355 mucas.

Uzņēmumos redzams, ka daži konteineri ir saglabājušies neskarti, kamēr citi ir korozijas bojāti vai deformēti.

Tāpat zinātnieki pamanījuši, ka no dažām mucām izplūst bitumens, ar kuru tās tika aizzīmogotas.

Otrā misija ir paredzēta nākamgad. Tā tiks veltīta radiācijas līmeņa mērījumiem ūdenī, nogulumiežos un jūras organismos.

Pētnieki centīsies atšķirt piesārņojumu, ko rada nogremdētās mucas,  no citiem radiācijas avotiem, piemēram, kodolavārijām vai elektrostaciju noplūdēm.

Lai gan lielākajai daļai nogremdēto atkritumu radioaktivitāte nav liela, dažiem radionuklīdiem, piemēram, urānam-238, pussabrukšanas periods ir mērāms miljardos gadu, un tie var radīt ilgstošu apdraudējumu.

Šī zinātniskā ekspedīcija ir nozīmīgs solis, lai novērtētu  kodolatkritumu iespējamo ietekmi uz okeāna ekosistēmu un cilvēku veselību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bermudu trijstūra noslēpums: zinātnieks skaidro, kas patiesībā notiek šajā mītiem un sazvērestības teorijām apvītajā reģionā
Zinātnieki nākuši klajā ar satraucošu atklājumu – Zemes ass maina slīpumu. Kas mūs sagaida?
Zinātnieki noteikuši precīzu datumu, kad uz Zemes beigsies dzīvība
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.