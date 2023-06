NBS komandieris: “Redzam, ka šis karš kļūst arvien briesmīgāks”

Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprosta uzspridzināšana nerada Krievijai militāras priekšrocības, aģentūrai LETA šī rīta notikumus Ukrainā vērtēja bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Juris Maklakovs.

Patlaban nav zināms, kāpēc aizsprosts uzspridzināts, taču tas nevar krieviem dot priekšrocību, jo visplašākie postījumi būs Krievijas okupētajā Ukrainas teritorijā. Šajā teritorijā noteikti bija krievu ierakumi un citas fortifikācijas būves. Ja ukraiņi izvēlēsies šajā rajonā uzbrukt, tad ukraiņiem tagad pat būs vieglāk veikt operācijas, jo mīnu lauki un fortifikācijas būves būs applūdušas, lēsa Maklakovs.

Šāda aizsprosta uzspridzināšana apliecina kara mērogu, jo ļoti spēcīgi tiek aizskarta ekoloģiskā joma, atzīmēja eksperts. “Redzam, ka šis karš kļūst arvien briesmīgāks ar katru dienu. Ja līdz šim vērojām uzbrukumus iedzīvotājiem, tad tagad jau redzam plašas ekoloģiskās sekas,” uzsvēra eksperts.

Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā uzspridzinājis Kahovkas HES aizsprostu, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

Ukrainas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka jāevakuējas Hersonas Korabelas mikrorajona un desmit ciemu iedzīvotājiem.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Ukrainas Bruņoto spēku dienvidu pavēlniecība pavēstījusi, ka, pēc tās rīcībā esošās informācijas, evakuācija tiek organizēta arī Krievijas okupētajās teritorijās.

Saistībā ar aizsprosta uzspridzināšanu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sasaucis valsts Drošības un aizsardzības padomes ārkārtas sēdi.

Savukārt Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba norādījis, ka Kahovkas HES uzspridzināšana, iespējams, ir lielākā tehnoloģiskā katastrofa Eiropā pēdējās desmitgadēs, kas apdraud tūkstošiem civiliedzīvotāju.

