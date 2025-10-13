Neaizmirsti paņemt līdzi lietussargu! Laika prognoze otrdienai 0
Otrdien daudzviet Latvijā būs nokrišņi – galvenokārt gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.
Debesīs būs daudz mākoņu, starp tiem uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs 0..+4 grādi, piekrastē – līdz +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.
Rīgā 14. oktobrī brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Vējš kļūs lēns, bet jūras krastā saglabāsies brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra +5 grādi naktī un +9 grādi dienā.