Neaizmirsti paņemt līdzi lietussargu! Laika prognoze otrdienai 0

LETA
15:00, 13. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien daudzviet Latvijā būs nokrišņi – galvenokārt gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi.

Debesīs būs daudz mākoņu, starp tiem uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs 0..+4 grādi, piekrastē – līdz +9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +6..+11 grādiem.

Rīgā 14. oktobrī brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Vējš kļūs lēns, bet jūras krastā saglabāsies brāzmains ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra +5 grādi naktī un +9 grādi dienā.

