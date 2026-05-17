Āboli apnikuši un par vienkāršu? Muļķības! 8 vērtīgas lietas, kas ir ābolos
Jūs esat dzirdējuši teicienu “viens ābols dienā atvaira ārstu”, bet vai āboli ir tik veselīgi, kā vēsta šis teiciens? Nekas nesniedz tik lielu gandarījumu kā pirmais, saldais kumoss kraukšķīgā, sulīgā ābolā, un, izrādās, āboliem patiešām ir daudz ieguvumu veselībai. Mēs jautājām ekspertam visu, kas jums jāzina par ābolu uzturvērtību un lielākajiem ieguvumiem no to ēšanas, un apkopojām dažas receptes, kas palīdzēs jums uzturā iekļaut vairāk ābolu.
Hilarija Secere, RDN, ir reģistrēta dietoloģe uzņēmumā “Eat Clean Bro”.
Lai gan nav pierādījumu, kas faktiski apstiprinātu apgalvojumu, ka “viens ābols dienā lieliski atvaira ārstu”, ASV pieaugušie, kas katru dienu apēd ābolu, parasti lieto mazāk recepšu medikamentu, kas savukārt liecina, ka viņi varētu būt veselīgāki. Parasti viens vai divi āboli dienā tiek uzskatīti par vēlamiem uzturā.
Āboli ir pilni ar vitamīniem un uzturvielām. Lūk, kas atrodas vienā lielā ābolā (apmēram 223 grami).
Ūdens – 191 grams
Enerģija – 116 kcal
Olbaltumvielas – 0,58 grami
Tauki – 0,379 grami
Ogļhidrāti – 30,8 grami
Šķiedrvielas – 5,35 grami
Cukuri – 23,2 grami
Saharoze – 4,62 grami
Glikoze – 5,42 grami
Fruktoze – 13,2 grami
Kalcijs – 13,4 miligrami
Dzelzs – 0,268 miligrami
Magnijs – 11,2 miligrami
Fosfors – 24,5 miligrami
Kālijs – 239 miligrami
Nātrijs – 2,23 miligrami
Cinks – 0,089 miligrami
Varš – 0,06 miligrami
A, B, C un K vitamīni
Āboli ir neticami veselīgi. Tie ir lieliska izvēle kā veselīga uzkoda vai kā piedeva dažādām receptēm – sākot no sāļiem salātiem un zupām līdz plācenīšiem, ābolu pīrāgiem, cepumiem un tartletēm.