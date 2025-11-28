Foto: Shutterstock

Nedzirdēta recepte eksperimentētājiem! Ķīnas kāposti ar malto gaļu 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
15:27, 28. novembris 2025
Receptes

Vai ko šādu esi baudījis vai gatavojis?

Sastāvdaļas

• 300 g maltās gaļas

• 2 Ķīnas kāposta galviņas

• 2 āboli

• 1–2 burkāni

• 1 ola

• 100 ml bezpiedevu jogurta

• 1 tējkarote malta ingvera

• 1 tējkarote sāls

• ¼ tējkarotes maltu melno piparu

• nedaudz rīvētu citrona miziņu

• 2 ēdamkarotes sviesta

• 100–200 ml ābolu sulas

Pagatavošana.

Ķīnas kāposta galviņas noskalo, pārgriež uz pusēm, izņem iekšējās lapas, bet 3–4 ārējās lapas ievieto cepamtraukā.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Veselīga sirds bez zālēm: 12 produkti, kas pazemina sliktā holesterīna līmeni
TV24
“Es arī pilnīgā neizpratnē…” Bijušais Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks uz karstām pēdām komentē lielo algu stāstu
“Izdari šo vienu lietu, un karš beigsies!” Putins uzrunā Zelenski, bet viņš atbildi parādā nepaliek 2
Lasīt citas ziņas

Ābolus nomizo, burkānus notīra, visu sarīvē. Atlikušās Ķīnas kāposta lapas sagriež gabaliņos. Maltajai gaļai pievieno sarīvētos ābolus, burkānus, sagrieztās kāpostu lapas, jogurtu, olu, ingveru, sāli, piparus un rīvētas citrona miziņas. Samīca. Tad sagatavoto masu kārto cepamtraukā uz kāpostu lapām, virsū liek sviesta piciņas. Cep 200 °C cepeškrāsnī 30–35 minūtes. Cepšanas laikā, aptuveni pēc 15 minūtēm, pielej ābolu sulu un turpina cept, līdz ēdiens gatavs.

Ķīnas salātu rūgteni skābā garša lieliski sader ar maltās gaļas pildījumu. Ēdienu var gatavot arī no citām kāpostu šķirnēm, bet jogurtu aizstāt ar skābo krējumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Kafijas cienītāji šo novērtēs – recepte, kas var kļūt par ikvakara rituālu
Receptes
Kā pagatavot izcilus biezpiena plācenīšus: recepte soli pa solim
Receptes
Kabaču recepte, kuru gribēsies ēst vēl un vēl
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.