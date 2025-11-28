Nedzirdēta recepte eksperimentētājiem! Ķīnas kāposti ar malto gaļu 0
Vai ko šādu esi baudījis vai gatavojis?
Sastāvdaļas
• 300 g maltās gaļas
• 2 Ķīnas kāposta galviņas
• 2 āboli
• 1–2 burkāni
• 1 ola
• 100 ml bezpiedevu jogurta
• 1 tējkarote malta ingvera
• 1 tējkarote sāls
• ¼ tējkarotes maltu melno piparu
• nedaudz rīvētu citrona miziņu
• 2 ēdamkarotes sviesta
• 100–200 ml ābolu sulas
Pagatavošana.
Ķīnas kāposta galviņas noskalo, pārgriež uz pusēm, izņem iekšējās lapas, bet 3–4 ārējās lapas ievieto cepamtraukā.
Ābolus nomizo, burkānus notīra, visu sarīvē. Atlikušās Ķīnas kāposta lapas sagriež gabaliņos. Maltajai gaļai pievieno sarīvētos ābolus, burkānus, sagrieztās kāpostu lapas, jogurtu, olu, ingveru, sāli, piparus un rīvētas citrona miziņas. Samīca. Tad sagatavoto masu kārto cepamtraukā uz kāpostu lapām, virsū liek sviesta piciņas. Cep 200 °C cepeškrāsnī 30–35 minūtes. Cepšanas laikā, aptuveni pēc 15 minūtēm, pielej ābolu sulu un turpina cept, līdz ēdiens gatavs.
Ķīnas salātu rūgteni skābā garša lieliski sader ar maltās gaļas pildījumu. Ēdienu var gatavot arī no citām kāpostu šķirnēm, bet jogurtu aizstāt ar skābo krējumu.