VIDEO. Absolūti nepieņemami! Kapracis Aizkraukles kapsētu pārvērš par izklaides vietu 0

18:45, 25. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Raidījums “Degpunktā” vēsta par kādu vīrieti Aizkraukles pusē un viņa necienīgo uzvedību kapsētā – vietā, kur jāuzvedas klusi un ar cieņu. Daloties ar video platformā “TikTok”, viņš publiski atrādījis nepieņemamu ālēšanos.

Publicētie video skaidri norāda uz pamatīgām izklaidēm apbedījumu vietā. Dzeršana, lekšana un pīpēšana tikko izraktās bedrēs, lamāšanās…

Kā norāda raidījums, paustā informācija liecina, ka vīrietis strādā apbedīšanas birojā “Efeja RS”. Par uzņēmumu atbildīga Aizkraukles apbedīšanas aģentūra. Tomēr tās pārstāvis apgalvoja, ka ar cilvēku, kas redzams video materiālos, viņiem nav noslēgtas darba attiecības.

“Pazīstams ir. Īsti viņš nav darbinieks. Zinu – viņš par zveju liek “TikTok”, visādus jokus, bet, ka viņš šitā uzvedas… Es pilnīgi esmu izbrīnīts, kādā sakarā?! (..) Varbūt viņam liekas interesanta tā lieta. Es nezinu,” sacīja Aizkraukles apbedīšanas aģentūras pārstāvis.

Savukārt Evija Vectirāne, Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas komisijas pārstāve, izteicās: “Šāda rīcība ir absolūti nepieņemama no ētiski morālā viedokļa un patiesībā rada ļoti lielu izbrīnu par to, cik cilvēki ir drosmīgi. Pat grūti nosaukt šo kādā konkrētākā vārdā. Katrā gadījumā pašvaldība stingri nosoda šādu rīcību, un varam tikai aicināt iedzīvotājus ziņot šo personu darba devējiem, lai tie veic pārrunas un izvērtē, vai šādu darbinieku rīcība ir ētiska un vai ir vērts turpināt darba attiecības ar šādu personu.”

Zināms, ka šobrīd necieņas pilnie video no lietotnes “TikTok” ir izņemti.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

