Stāsts, kas aizkustinājis miljonus: savulaik meklēšanā izsludināta pusaudze pēc 15 gadiem iemīlas policistā, kurš izglāba viņu 0

20:51, 15. oktobris 2025
Neparasts un aizkustinošs likteņa pavērsiens — sieviete, kura pusaudzes gados bija izsludināta meklēšanā, pēc daudziem gadiem iemīlējusies policistā, kurš savulaik bija iesaistīts viņas meklēšanā, raksta “New York Post”.

Kad Rošina Ali bija tikai trīspadsmit gadus veca, viņa, bailēs no vardarbīgā tēva, aizbēga no mājām.

Policija nekavējoties uzsāka pazudušās meitenes meklēšanu.
Starp viņiem bija arī virsnieks Tailers Šrups — vīrietis, ar kuru liktenis Rošinu atkal saveda kopā pēc 12 gadiem.

Atgriezusies normālā dzīvē, jau pieaugusī Rošina sāka strādāt šerifa departamentā. Tieši tur viņa pirmoreiz satika Taileru, pat nenojaušot, ka viņš reiz bija viens no tiem, kas piedalījās viņas glābšanā.

“Viņš nepārtraukti uz mani skatījās, bet neteica ne vārda,” ar smaidu atceras nu jau 28 gadus vecā sieviete.

Vīrietis vēlāk atzinās, ka viņa viņam šķitusi ļoti skaista, taču viņam bijis neērti uzsākt sarunu. Kad viņi beidzot sāka sarunāties, Rošina atklāja savu pagātnes stāstu, un tad policists saprata, ka tieši viņš reiz bija piedalījies viņas meklēšanā.

“Mēs salīdzinājām datumus un vietas, un man kļuva skaidrs — es biju daļa no šī stāsta. Tas ir neticami: toreiz es viņu meklēju, bet tagad mēs esam kopā,” atzina Tailers.

Savos “TikTok” video, kas savākuši jau miljoniem skatījumu, sieviete atklāj, ka viņas bērnība bijusi pilna vardarbības.

Pēc viņas teiktā, tēvs, kurš cieta no azartspēļu atkarības, draudējis ģimenei ar izrēķināšanos.

Dienā, kad viņa aizbēga, tēvs bija piekāvis viņas māsu un mēģinājis uzbrukt mātei.

Meitene kopā ar brāli izglābās, izlecot pa logu. Nākamajā dienā policija bērnus atrada un nodeva audžuģimenē.

“Ja mēs toreiz nebūtu aizbēguši, mēs, iespējams, nebūtu izdzīvojuši,” viņa stāsta.

Tagad Rošina un Tailers ir saderinājušies un audzina piecus mēnešus vecu dēlu.

Viņu aizkustinošais stāsts kļuva par sensāciju pēc tam, kad sieviete  “TikTok” publicēja video, kurā viņa paspiež roku policistam ar parakstu: “Policists, kurš mani meklēja, kad es biju pazudusi.”

Šī video skatījumu skaits pārsniedzis piecus miljonus un  sajūsminājis  tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.

“Kāds komentārā rakstīja, ka viņš ir mans varonis. Un tā tiešām ir taisnība,” smaidot saka Rošina.

