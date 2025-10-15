VIDEO. Tikšanās, ko nespēj aprakstīt vārdi: Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu pēc nāvējoša Krievijas uzbrukuma 0
Septembra sākumā Kijivā notika masīvs Krievijas uzbrukums, kas mainīja kādas ģimenes dzīvi uz visiem laikiem.
Topošie vecāki Vadims un Tetiana Sakini tika smagi ievainoti. Tetiana tobrīd bija stāvoklī, mediķiem nācās veikt priekšlaicīgas dzemdības, lai glābtu viņu dēlu Nazaru.
Tetiana smagi cieta – viņai bija 90% ķermeņa apdegumu, un mediķi divas nedēļas cīnījās par viņas dzīvību. Diemžēl viņu izglābt neizdevās…
Arī tēvs Vadims guva smagus apdegumus. Mediķi ziņo, ka viņa atveseļošanās process iet uz labo pusi, bet viņam un dēlam vēl priekšā ir garš un smags ceļš.
Šajā sociālajos tīklos publicētajā video iemūžināts brīdis, kad Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu.