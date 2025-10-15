VIDEO. Tikšanās, ko nespēj aprakstīt vārdi: Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu pēc nāvējoša Krievijas uzbrukuma 0

LA.LV
23:31, 15. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Septembra sākumā Kijivā notika masīvs Krievijas uzbrukums, kas mainīja kādas ģimenes dzīvi uz visiem laikiem.

Reklāma
Reklāma
Mājas
7 pārtikas produkti, kas nekad nebojājas. Var izveidot krājumus visam mūžam!
12 lietas, kas tev piederēja 90. gados, bet tagad ir bagātības vērtas
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms
Lasīt citas ziņas

Topošie vecāki Vadims un Tetiana Sakini tika smagi ievainoti. Tetiana tobrīd bija stāvoklī, mediķiem nācās veikt priekšlaicīgas dzemdības, lai glābtu viņu dēlu Nazaru.

Tetiana smagi cieta – viņai bija 90% ķermeņa apdegumu, un mediķi divas nedēļas cīnījās par viņas dzīvību. Diemžēl viņu izglābt neizdevās…

CITI ŠOBRĪD LASA
Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās?
“Klusums nav bezdarbība,” Timmas ģimenes juriste atklāj detaļas par lietas virzību
Kokteilis
Vanga izteikusi draudīgas prognozes 2026. gadam: viens no notikuma datumiem jau ir zināms

Arī tēvs Vadims guva smagus apdegumus. Mediķi ziņo, ka viņa atveseļošanās process iet uz labo pusi, bet viņam un dēlam vēl priekšā ir garš un smags ceļš.

Šajā sociālajos tīklos publicētajā video iemūžināts brīdis, kad Vadims pirmo reizi satiek savu dēlu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Parādās arvien vairāk jaunu detaļu: ko sagaidīt no gaidāmās Zelenska un Trampa tikšanās?
“Krievija jau sen būtu zaudējusi šo karu.” Budanovs atklāj iemeslu, kāpēc tas vēl nav noticis
RAKSTA REDAKTORS
“Tāda kopīga Baltijas valstu iedzīvotāju evakuācijas plāna nav!” Aizsardzības ministrija skaidro satraucošās ārzemju ziņas par Latvijas drošību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.