No decembra OpenAI plāno sniegt iespēju pieaugušajiem lietotājiem sarunāties ar “ChatGPT” par saturu, kas paredzēts tikai pieaugušajiem jeb par erotisku saturu, ja lietotājs verificēs savu vecumu, paziņojis uzņēmums dibinātājs Sems Altmans. Papildus tam lietotājiem būs pieejama personalizētāka pieredze un iespēja izvēlēties iepriekšējo “GPT-4” modeli, jo jaunais “GPT-5” pēdējā laikā izpelnījies kritiku par tā darbību, vēsta “Reuters”.

Uzņēmuma dibinātājs skaidro, ka iepriekšējie ierobežojumi tika ieviesti, lai īpaši rūpētos par mentālo veselību, taču tagad, ieviešot drošākus rīkus, daļu no tiem mazinās. Pieaugušie lietotāji, kur apliecinās savu vecumu, varēs sarunāties arī par erotisku saturu. OpenAI norāda, ka vecuma pārbaude tiks ieviesta jau decembrī.

Tāpat kompānija plāno ļaut pielāgot čatbota personību un sarunu toni. Lietotāji varēs padarīt sarunas dzīvīgākas, draudzīgākas vai arī pievienot emocijzīmes, atbilstoši savām vēlmēm.

OpenAI izveidojis arī padomi, kas sniegs konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar mentālo veselību un mākslīgo intelektu. Kritiķi gan norāda, ka padomē trūkst speciālista pašnāvību profilaksei.

Altmans uzsver, ka mērķis ir līdzsvarot lietotāju brīvību un drošību, norādot, ka saturs būs pielāgots pieaugušajiem, bet vienlaikus ievēros aizsardzību sarunās, kurās novērojamas emocionālās krīzes pazīmes. To, cik labi jaunie risinājumi darbosies praksē, noskaidros tuvākajos mēnešos.

