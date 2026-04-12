Nekavējoties! Tramps dod rīkojumu bloķēt Hormuza šaurumu 0

LETA
17:03, 12. aprīlis 2026
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņojis, ka ASV karaflote nekavējoties sāks Hormuza šauruma blokādi, apturot tajā ieejošos un no tā izejošos kuģus.

Pēc neveiksmīgajām ASV un Irānas miera sarunām Islamabadā Tramps nolēmis pastiprināt kontroli pār stratēģisko kuģu ceļu, kas nodrošina 20% no pasaules naftas transporta apjoma, tādējādi cerot atņemt Teherānai svarīgāko ienākumu avotu.

Savā ierakstā sociālās saziņas vietnēs Tramps norādījis, ka devis karaflotei rīkojumu pārtvert ikvienu kuģi starptautiskajos ūdeņos, kas maksājis Irānai pieprasīto nodevu par Hormuza šauruma šķērsošanu.

Irāna draud uzbrukt kaimiņvalstu ostām, reaģējot uz ASV lēmumu

Baltā nama saimnieks arī uzsvēris, ka sarunu neveiksmes cēlonis esot Irānas vēlme iegūt kodolieročus.

Viņš piebildis, ka piemērotā brīdī ASV armija piebeigs to mazumiņu, kas palicis pāri no Irānas pēc sešas nedēļas ilgās karadarbības.

