Riepu maiņa. Ilustratīvs foto Foto. Scanpix/Wolfgang Kumm/dpa

Kad, kā un kāpēc likt automašīnai vasaras riepas? Nepiemērotas riepas var būt par iemeslu negadījumam Ieteikt







1.marts jau aiz kalniem, bet riepu maiņas jautājums joprojām aktuāls. Nepaveicās tiem, kas vasaras riepas nomainīja tikko, kā tas bija atļauts, jo pēc 1. marta ne reizi vien vēl piedzīvojām temperatūru zem 0 grādu atzīmes un nokrišņus. Šogad optimālais riepu maiņas laiks varētu būt no nākamās nedēļas, stāsta Gints Ulnicāns no “Riepu garāžas”. Lietpratējs dalās arī citos, ar riepām saistītos ieteikumos.

Reklāma Reklāma

Vadlīnija riepu maiņas laikam ir gaisa temperatūra. Ulnicāns skaidro, ka

“ieteicams būtu uz vasaras riepām pāriet tad, kad diennakts vidējā temperatūra ir vismaz plus septiņi [grādi] vai siltāks.”

Šādai gaisa temperatūrai, aptuveni, būtu jābūt nedēļas griezumā. Viņš skaidro, ka līdz plus septiņu grādu atzīmei vasaras riepas var būt par cietu — ar tām nav tik komfortabli braukt, it īpaši, ja no rīta un vakarā gaisa temperatūra ir tuvāk nulles grādu atzīmei. “Nedaudz pārsteidzoties, uzliekot vasaras riepas, var gadīties kaut kādi misēkļi,” papildina Ulnicāns.

Šogad pirmais lielais pieprasījums riepu maiņai ir bijis pirms aptuveni nedēļas vai divām. Lietpratējs skaidro, ka nākamais pieplūdums varētu būt nākamnedēļ un ka aptuveni trešdaļa autovadītāju jau ir nomainījuši riepas. Ar ziemas riepām, ja tās nav ar radzēm, var braukt arī vasarā. Tomēr labāk riepas ir mainīt, jo tām ir būtiskas atšķirības.

Piemēram, riepu gumijas sastāvs — vasaras riepām tas ir cietāks, bet ziemas — mīkstāks, lai riepas būtu piemērotākas attiecīgajiem sezonālajiem laikapstākļiem. Ulnicāns norāda, ka viena no lietām, kā izvairīties no negadījuma, ir bremzēšana. Bremzēšanas gadījumā riepas var būt izšķirošais faktors — negadījums notiks vai nē. “Vasaras riepas daudz labāk strādās uz slapja asfalta, lietū, peļķēs un arī daudz labāk apstāsies,” skaidro lietpratējs. Turpretī ziemas riepas ir mīkstākas un elastīgākas, tāpēc tās pa asfaltu slīd daudz vairāk siltā un — it īpaši — slapjā laikā.

Bremzēšanas garums ar ziemas riepām vasaras laikā var būt pat par vairākiem desmitiem metru garāks.

Ja kādam vasaras riepām pagājušā sezona bija pēdējā un šobrīd ir laiks iegādāties jaunas vai lietotas riepas, Ulnicāns brīdina, ka “ar lietotām riepām ir nedaudz loterija”.

Lai arī riepām var pārbaudīt redzamos defektus, piemēram, caurumus, ir ļoti grūti saprast riepas ekspluatācijas patiesos apstākļus.

“Lietotai riepai vecums arī nevar būt pilnīgi objektīvs rādītājs, jo riepa var būt trīs gadus nostāvējusi labos apstākļos noliktavā un nav novecojusi, un tikpat labi tā var būt trīs gadus nostāvējusi uz mašīnas saulē, kad tai jau var būt parādījušās mikroplaisas,” skaidro Ulnicāns.

Viņš iesaka lietotas riepas pirkt pie riepu tirgotājiem, lai defekta gadījumā var mēģināt riepas samainīt.