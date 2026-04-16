“Mogo/RSU” hokejisti gūst uzvaras vārtus pēdējās sekundēs un izcīna trešo OHL čempiontitulu pēc kārtas 2
“Mogo”/RSU ceturtdien izcīnīja savu trešo “Optibet” Hokeja līgas (OHL) čempiontitulu pēc kārtas.
Finālsērijas piektajā mačā rīdzinieki mājās ar 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) pārspēja “Zemgale”/LBTU un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-1.
Uzvaras vārtus, kas nodrošināja panākumu arī sērijā un zelta medaļas, trīs sekundes pirms pamatlaika beigām guva Niks Feņenko. Pirms tam pamatlaika 13. minūtē “Mogo”/RSU komandai 1:0 panāca Ingus Ločmelis, bet 34 sekundes pirms otrā perioda beigām neizšķirtu panāca Patriks Seilis.
Kārlis Mežsargs uzvarētāju vārtos atvairīja 28 no 29 metieniem, bet Aksels Ozols pretējos vārtos tika galā ar 14 no 16 raidījumiem.
Pirmajās divās finālsērijas cīņās “Mogo”/RSU mājas spēlēs uzvarēja ar 3:1 un pēcspēles metienu sērijā ar 5:4, trešajā mačā savā laukumā ar 3:1 pie panākuma tika “Zemgale”/LBTU, bet ceturtajā spēlē rīdzinieki viesos uzvarēja papildlaikā ar 2:1.
Pusfinālā “Mogo”/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas “Capitals”, bet “Zemgale”/LBTU ar 4-3 bija pārāka par “Liepājas hokeja komandu”.
Abas finālistes pamatturnīru noslēdza ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja “Zemgale”/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika “Mogo”/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
“Mogo”/RSU un “Zemgale”/LBTU klubi ar dažādiem nosaukumiem Latvijas čempionāta finālā tikās jau ceturto gadu pēc kārtas. 2022./2023. gada sezonā ar 4-1 uzvarēja jelgavnieki, bet pēdējās divās sezonās ar 4-1 pārāki bija “Mogo”/RSU hokejisti.