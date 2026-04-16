Kulbergs izgaismo slēpto elektrības nodokli un vaicā: Kāda vispār ir "Latvenergo" loma valstī?
“Es gribu uzdot vienu fundamentālu jautājumu – kas ir Latvenergo loma kā valsts kapitālsabiedrībai?” tā tēmu par elektrības cenām aizsāka Andris Kulbergs, 14.Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents.
Viņš TV24 raidījumā “Naudas cena” uzsvēra, ka, viņaprāt, Latvenergo loma ir pelnīt, taču, viņaprāt, no politiskā viedokļa Latvija ir kļuvusi par sistēmu, kurā elektrībai faktiski ir piemērots slēpts nodoklis, kur peļņas apjoms automātiski tiek iesūknēts valsts budžetā.
A. Kulbergs piebilst, ka tas ir noteikts likumā un to nosaka politiķim un tā arī ir problēma: “Elektrība ir galvenais resurss, lai Latvija būtu konkurētspējīga un lai augtu labklājība, un tad ir jautājums, ko – Latvenergo pilda?”
Vai Latvenergo maksimizē peļņu? Bet tas ir likumā ierakstīts un citādi rīkoties nevar, saka politiķis un vaicā tālāk: “Vai arī tas aizpilda funkcijas, ko privātais sektors nespēj, piemēram, koģenerācijas stacijas, siltuma novadīšanu un jaudu nodrošināšanu ziemā?”
Kā to komentē Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.
