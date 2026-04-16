Kura zivs veikalā ir visveselīgākā: eksperti iesaka, ko izvēlēties un ko labāk atstāt plauktā 3
Zivju iekļaušana ikdienas uzturā ir ārkārtīgi svarīga to augstā omega-3, D vitamīna un joda satura dēļ. Tomēr pilnīgas veselības atslēga ir izvēlēties zivis ar viszemāko smago metālu, jo īpaši dzīvsudraba, kadmija un svina, saturu.
Pēc ekspertu domām, par veselīgākajām un drošākajām tiek uzskatītas Atlantijas zivis, kas, salīdzinot ar citām ūdenstilpnēm, bieži vien izceļas ar labāku tīrību un uzturvērtību.
“Lai samazinātu dzīvsudraba, kadmija vai svina lietošanas risku, vislabāk ir izvēlēties mazākas zivju sugas ar īsāku dzīves ciklu, piemēram, siļķes, brētliņas vai sardīnes,” norāda eksperti.
Dzīves cikla dēļ tie neuzkrāj toksīnus tik intensīvi kā lielākas zivis.
“Menca, saida un heks, arī ir laba izvēle, jo tās ir drošs olbaltumvielu avots,” piebilst eksperti.
Vienlaikus ir vērts būt ļoti uzmanīgiem ar lielām plēsīgām zivīm, piemēram, tunci, zobenzivi vai haizivi, jo to gaļā kaitīgo vielu koncentrācija ir visaugstākā.
Eksperti arī neiesaka lietot uzturā pangasiju un tilapiju, kas parasti nāk no masveida saimniecībām piesārņotos Āzijas reģionos un kurām ir zema uzturvērtība.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!