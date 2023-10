Foto: Ieva Leiniša/LETA

Nevari sazvanīt policiju? Pēc saņemtajām draudu e-pasta vēstulēm bērnudārziem policija ziņo par noslogotu tālruni 110 Ieteikt







Patlaban no lielā ienākošo zvanu daudzuma saistībā ar saņemtajām e-pasta vēstulēm par iespējamiem drošības riskiem ir noslogots Valsts policijas tālrunis 110, aģentūru LETA informēja policija.

Policija vēlreiz atgādina, ka šie ir vērtējami kā zema līmeņa draudi un evakuācija nav nepieciešama, mācību iestādes var droši turpināt darbu.

Valsts policija ir nosūtījusi visām pirmskolas izglītības iestādēm un atsevišķām skolām rekomendācijas kā rīkoties.

Policija atgādina, ka šādās situācijās ir svarīgi saglabāt mieru un rīkoties racionāli.

Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī draudu e-pastus par it kā iespējamiem drošības riskiem saņēmušas arī daudzas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes, tomēr policija aicina saglabāt vēsu prātu un turpināt darbu ierastajā ritmā, nekādus evakuācijas pasākumus neveicot, Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīga panorāma” pavēstīja VP priekšnieks Armands Ruks.

Viņš atklāja, ka tādas pašas draudu e-pasta vēstules, kādas otrdien saņēma skolas, aizvadītajā naktī neilgi pirms plkst.1 ir saņēmuši aptuveni 400 Latvijas bērnudārzi. Intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” Ruks piebilda, ka starp saņēmējiem bijušas arī vēl dažas skolas un augstskolas. Policija jau esot reaģējusi un nosūtījusi paziņojumus šīm izglītības iestādēm, ka tie ir vērtējami kā zema līmeņa draudi, tāpēc evakuācija nav nepieciešama.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecinot, ka sūtītājs gan vakar, gan šonakt bijis viens un tas pats, turklāt šī paša noziedznieka aktivitātes esot novērotas jau apmēram pirms gada, kad arī vairākas organizācijas saņēmušas līdzīgas draudu vēstules.

Ruks aicināja Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā policijas rekomendācijas un necelt paniku, jo minētās draudu vēstules tiek izplatītas apzināti ar mērķi destabilizēt situāciju sabiedrībā.

Viņš atturējās atklāt policijas rīcībā esošo informāciju par to, no kurienes varētu būt sūtīti šie draudu e-pasti, tomēr atzina, ka konkrētais noziedznieks vai noziedznieku grupa ir ar vismaz nelielām priekšzināšanām informācijas tehnoloģiju lauciņā. Ruks arī neslēpa, ka gadījumā, ja noziegums pastrādāts no Latvijai nedraudzīgām valstīm, saukt pie atbildības vaininiekus nebūs viegli.

