Aizvaditi ceturtie Bernu rehabilitacijas dienas svetki. Centrs Poga. Bērni ar invaliditāti Foto: publicitātes

No nākamā gada 1. janvāra kopšanas atbalsts "mūžīgajiem bērniem" tiks paaugstināts







Valdība šodien lēma no nākamā gada 1.janvāra par 100 eiro paaugstināt kopšanas atbalstu pilngadīgām personām ar ļoti smagu invaliditāti no bērnības.

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, ir viens no valsts sociālajiem pabalstiem. Tā izmaksa tiek veikta no valsts pamatbudžeta.

Kopšanas pabalstu piešķir personai ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja minētā persona ir pārsniegusi 18 gadu vecumu un sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tai nepieciešama īpaša kopšana vai, ja tā ir pārsniegusi 18 gadu vecumu un sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tai nepieciešama īpaša kopšana, un personas invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka personai ar invaliditāti, kura ir pārsniegusi 18 gadu vecumu un sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tai nepieciešama īpaša kopšana, kopšanas pabalsts ir 213,43 eiro mēnesī.

Savukārt personai ar invaliditāti, kura ir pārsniegusi 18 gadu vecumu un sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem tai nepieciešama īpaša kopšana, un personas invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, kopšanas pabalsta apmērs ir 313,43 eiro mēnesī.

Šī gada septembrī Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība “Zelta Atslēdziņa” uzsāka parakstu vākšanu portālā “manabalss.lv” par kopšanas pabalsta apmēra paaugstināšanu personām ar invaliditāti no bērnības, pielīdzinot to aprūpes namos strādājošo atlīdzībai pēc nodokļu nomaksas. Proti, iniciatīva paredz noteikt, ka kopšanas pabalstu personām ar invaliditāti no bērnības jāpaaugstina no līdzšinējiem 313,43 eiro līdz 500 eiro mēnesī. Par iniciatīvu parakstījušies 11 419 Latvijas iedzīvotāji, informē Labklājības ministrijā (LM).

LM norāda, ka personu ar invaliditāti no bērnības ar īpašas kopšanas nepieciešamību ļoti smagie funkcionēšanas ierobežojumi vienlaikus ietekmē arī viņu tuvinieku ikdienas gaitas, ņemot vērā, ka visbiežāk pilnas rūpes par šiem cilvēkiem uzņemas paši tuvākie. Tas ietekmē arī pārējo ģimenes locekļu iespējas un finansiālo kapacitāti, tādējādi kopumā radot negatīvu ietekmi uz ģimenes iespējām nodrošināt personas ar invaliditāti vajadzības un sekmēt arī pārējās ģimenes finansiālo un emocionālo labbūtību.

Tomēr, ņemot vērā, ka personām ar ļoti smagu invaliditāti no bērnības jau no agrīna vecuma ir bijušas ļoti ierobežotas iespējas pilnvērtīgi iekļauties dažādos sabiedriskos procesos un, sasniedzot pilngadību, līdziesaistīties savas finansiālās situācijas uzlabošanā, šie cilvēki vairākumā gadījumu nav spējuši veidot neatkarīgu dzīvi un ir atkarīgi galvenokārt no valsts garantētajiem pabalstiem un atbalsta pakalpojumiem, no ģimenes locekļu rūpēm un atbalsta ikdienas gaitās, skaidro LM.

Lai sekmētu personas ar ļoti smagu invaliditāti no bērnības iespējas nodrošināt papildu izdevumus, kas saistīti ar veselības un funkcionālā stāvokļa uzlabošanu vai vismaz uzturēšanu esošajā līmenī, un veicinātu personas labāko interešu nodrošināšanu, vienlaikus ņemot vērā iniciatīvas autoru prasījumu un valsts faktiskās finansiāls iespējas, LM rosina paaugstināt kopšanas pabalstu par 100 eiro.

Attiecīgi kopšanas pabalsts no 2024.gada 1.janvāra personām ar invaliditāti, kuras pārsniegušas 18 gadu vecumu un kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības būtu 413,43 eiro.

Vienlaikus LM vērš uzmanību, ka tiks noteikts pārejas periods kopšanas pabalsta izmaksai personām ar invaliditāti no bērnības paaugstinātā apmērā. Tas nozīmē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par 2024.gada janvāri un februāri nodrošinās kopšanas pabalsta piešķiršanu un izmaksu tādā apmērā, kā to paredzēja normatīvais regulējums līdz 2023.gada 31.decembrim, proti, 313,43 eiro apmērā. Savukārt kopšanas pabalsta izmaksu jau paaugstinātā apmērā – 413,43 eiro – nodrošinās ar marta mēnesi, vienlaikus veicot kopšanas pabalsta starpības izmaksu līdz jaunajam apmēram par janvāri un februāri.

Gada turpmākajos mēnešos kopšanas pabalsta izmaksa tiks nodrošināta 413,43 eiro apmērā.