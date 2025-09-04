No nākamā gada, kad jaunais modelis stāsies spēkā, tālmācībai tas būs slikti un skumji 0
Lai arī valdība atbalsta skolas Latvijā, šoreiz ieviešot jaunu programmu, kas paredz teju 5 miljonu finansējumu algām, tālmācības izglītības iestādēm situācija tikai pasliktināsies. TV24 raidījumā “Uz līnijas” par to sīkāk stāsta Darja Voitjuka, Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore.
Šajā mācību gadā skolā nebūs izmaiņu, kas skars personāla algas. Nākamgad, kad jaunā programma stāsies spēkā pilnībā, “tālmācībai diemžēl viss ir ļoti slikti un ļoti skumji.”
Voitjuka stāsta, ka viss tiks nogriezts, vārda tiešajā nozīmē. Pēc aprēķiniem uz vienu skolēnu finansējums tiks samazināts vairāk nekā uz pusi. Tiešā veidā tas ietekmē skolotāju algas. Tāpat netiek piešķirta papildu nauda par klašu audzināšanu, atbalsta personālam, metodiskajam darbam.
“Mums ir stipri jādomā, pirmkārt, vai pedagogi paliks par tādu naudu. Mums būs jādomā, kā maksāt, lai noturētu pedagogu kolektīvu,” situāciju skaidro direktore.
Viņa pauž, ka tas, ka tālmācību skolu skolotāji neko daudz nedara, ir mīts. Skolotājiem ir nemitīgs kontakts ar izglītojamiem — viņiem ir nodarbības, konsultācijas, darbu labošanas. “Katru dienu, ik dienas, regulāri ir jāstrādā gan pie mācību materiāla uzlabošanas, gan pie pārbaudes darbiem. Tas nav tā vienkārši — apsēdos, novadīju, un viss,” pauž Voitjuka.
Jau ziņots, ka valdība atbalstīja 4,92 miljonu eiro pārdali Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) un Kultūras ministrijai (KM), lai šoruden sāktu skolu finansēšanas modeļa “Programma skolā” pakāpenisku īstenošanu un nodrošinātu papildu finansējumu atbalsta personālam darba samaksai.