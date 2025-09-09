“Noderīgie idioti” un ideoloģiski noskaņotie! Kā Krievijas dienesti vervē Ukrainas iedzīvotājus? 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS Majors un Zemessardzes štāba virsnieks, informēja, kā šobrīd Krievijas dienesti vervē Ukrainas iedzīvotājus, solot vieglu naudu.
Pēc viņa teiktā, pastāv vairākas vervēto kategorijas – tā sauktie “noderīgie idioti”, kuri vieglas naudas dēļ piekrīt izpildīt uzdevumus, ideoloģiski noskaņoti cilvēki, kas ir visbīstamākie, un reti sastopami profesionāli slepkavas. Pārsvarā tiek vervēti tieši “noderīgie idioti”, un vervēšana notiek galvenokārt caur “Telegram” kanāliem, piedāvājot atalgojumu par diversijām vai izlūkošanas uzdevumiem.
“Ukrainā viņus dēvē par “šahidiem” un “šahidkām” – tie ir jaunieši no 15 līdz 19 gadu vecumam, kas piekrīt nest sprāgstvielu somas. Bijuši ļoti daudz tādu gadījumu, kad sprāgstvielas detonē pie iesaukšanas centriem, pie militāriem objektiem. Tāpat var detonēt attālināti. Viņš jau nezina, ko somā nes,” stāstīja Slaidiņš.
“Vervēšana tiek izmantota, galvenokārt, lai vāktu izlūkošanas informāciju, lai veiktu sabotāžu un svarīgākais – lai koordinētu darbības uz vietas, kā arī uzbrukt Ukrainas militārpersonām un arī civiliedzīvotājiem.”
Majors uzsvēra, ka vervēšana notiek pēc konkrētas shēmas – sākumā tiek piedāvāts vieglas naudas solījums, tālāk seko samērā viegls uzdevums, kas, ja viss izdodas, pakāpeniski pāraug jau nopietnākās diversijās. Lielāko daļu “noderīgo idiotu” Ukrainas drošības iestādes atklāj agrīnā stadijā, taču ideoloģiski pārliecinātie paliek par lielāko risku. Viņi tiek meklēti plašsaziņas līdzekļos, kur komentē savu neapmierinātību ar notiekošo valsts iekšienē.
Slaidiņš, norādot, ka Krievijas dienesti strādā arī uz cilvēkiem šeit, sacīja: “Latvijā mums vairāk jārēķinās ar ideoloģiski noskaņotajiem, un šeit to ir ne mazums.
Šādiem cilvēkiem tiek uzticēta izlūkinformācijas ieguve, uzticētas diversijas un arī diversiju koordinēšana, bet ir viens bet – bieži vien šādi ideoloģiskie cilvēki ir gados veci. Tāpēc nereti krievi veic raķešu triecienus pa viesnīcām, kur kāds tips redzējis, ka karavīrs pārvietojies – krievi nepārbauda šo informāciju, ievada koordinātes raķetē un uz priekšu.”